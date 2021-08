Iohannis: Nu putem învinge pandemia prin discriminare. Soluția e vaccinarea în masă

România a trecut de obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate în urmă cu câteva zile. Cu toate acestea, experții trag un semnal de alarmă în privința valului 4 al pandemiei de COVID-19. La finalul lunii septembrie, se poate ajunge din nou la nivelul de 1.000 de infectări pe zi.

„Problema se rezolvă prin vaccinarea în masă”

„Nu putem să îi constrângem pe oameni să facă anumite lucruri pe care nu vor să le facă fiindcă nu le înțeleg. Așa este și cu vaccinarea. Trebuie să aprofundăm, să îmbunătățim campania de vaccinare, fiindcă pandemia nu s-a terminat. De asta, de fiecare dată când fac declarații, spun românilor să se vaccineze.

Este foarte, foarte important să prevenim un nou val, să prevenim răspândirea acestui virus. Însă interdicții neexplicate în această etapă nu ne duc foarte departe și chiar dacă este posibil să se introducă anumite restricții pentru persoanele nevaccinate în locurile neesențiale, restaurante, cinematografe și așa mai departe, asta nu rezolvă problema, rezolvă doar probleme punctuale. Problema se rezolvă prin vaccinarea în masă.

Pe de altă parte, noi suntem deja în al doilea an de pandemie. Nu pot să accept măsuri care duc la discriminări. Nu putem să învingem pandemia prin discriminare. Noi putem să învingem pandemia prin vaccinare. Este destul de simplu de spus, dar mai complicat de realizat. Repet, vaccinul este disponibil la liber de câteva luni de zile deja și oamenii trebuie să înțeleagă că noi am ajuns în faza în care avem puține cazuri și datorită vaccinării și dacă vrem să rămână așa, va trebui cât mai mulți români să meargă să se vaccineze”, a afirmat președintele Klaus Iohannis.

Vizită în Parcul Comana

Președintele Klaus Iohannis se află astăzi în Parcul Natural Comana.

Discursul președintelui

Buna ziua,



Am venit astăzi aici, în această zonă frumoasă, Comana, pentru a face ce am început deja cu domnul președinte al Consiliului Județean, sa discutăm un pic despre de proiectele de reabilitare, amenajare, punere în valoare, dar prin vizita mea astăzi, aici, vreau să atrag atenția asupra importanței acestor zone naturale protejate.



Avem mai multe astfel de zone în România și ele au, evident, o importanță deosebită pentru mediu și vreau să subliniez acest lucru, dar, în același timp, au o importanță extraordinar de mare dacă ne gândim la măsuri bune pentru combaterea schimbărilor climatice. Vedeți, suntem într-o zi foarte călduroasă, dar pădurea menține temperatura un pic mai joasă. Similar, când avem furtuni, ploi torențiale, zonele de pădure rețin apa și cred că nu mai este nimeni care poate să nege schimbările climatice.



Chiar la noi am avut, în această primăvară și în această vară, din păcate, foarte multe fenomene meteo ieșite din comun, am avut zile caniculare, mult mai multe decât altădată, am avut furtuni, am avut ploi torențiale - știți că în săptămânile trecute am avut inundații grave în mai multe zone ale țării și cred că trebuie să conștientizăm importanța extraordinară a acțiunilor care vin să combată schimbările climatice, dar, în același timp, să protejăm mediul.



O zonă ca aceasta, care este foarte aproape de București, are aproape aceeași valoare pentru bucureșteni cum are un parc din București: se ajunge foarte ușor aici, o zonă foarte frumoasă, foarte plăcută, și cum ne-a spus și domnul președinte, bucureștenii vin în număr mare. De aceea, este nevoie să conștientizăm importanța acestor locuri și pentru sectorul de recreere și vă felicit pentru proiectele pe care mi le-ați prezentat, sper să le realizați, care vor extinde această zonă și o vor face mai accesibilă pentru vizitatori. Acum înțeleg că vreți să îmi arătați mai multe zone, iar cu jurnaliștii o să mai port o scurtă discuție la finalul vizitei.



Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați așteptat aici!