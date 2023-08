Întâlnire cu arta: #HELP. Actrița Crina Lință face auzită vocea tinerilor care se luptă cu depresia / video

„Întâlnire cu arta”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă la Spectacola și DC News, este întâlnirea dumneavoastră cu lumea fascinantă a teatrului, a filmului și a tuturor formelor de artă, prin ochii și poveștile unor invitați de seamă. O oră în care vă invităm să vă desprindeți de cotidian și să pășiți în lumea artiștilor, să le aflați poveștile, să le cunoașteți munca și să vă lăsați inspirați de frumos și emoție.

Georgiana Ioniță Toader, gazda emisiunii, își propune ca în fiecare săptămână să vă surprindă cu poveștile invitaților ei, dar și să vă deschidă apetitul pentru artă.

Săptămâna aceasta, Crina Lință, actriță, manager cultural și director al Teatrului Arte dell’Anima, vine în platoul DC News și Spectacola pentru a vorbi proiectul #HELP.

Asociația Arte dell’Anima implementează în perioada august-noiembrie 2023 proiectul educațional-cultural „#HELP”.



Proiectul #HELP are ca scop promovarea conștientizării bolilor psihice prin asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere în rândul tinerilor. Proiectul oferă cadrul de reflecție pentru implementarea unor acțiuni culturale care facilitează întâlnirea dintre echipa artistică, experții din domeniul medical și publicul participant, prin discuții și dezbateri pe tema depresiei. Implicarea participativă a tinerilor în analizarea cauzelor depresiei prin intermediul unor produse culturale non-formale și abordări interdisciplinare are ca miză sensibilizarea tinerilor asupra efectelor acestui fenomen, recunoașterea persoanelor în nevoie și îndrumarea acestora către ajutor de specialitate.

În cadrul proiectului, vor avea loc șase reprezentații ale spectacolului „N-am văzut nimic” de Andreea Tănase, regia Mara Oprea, spectacol selectat în cadrul Festivalului Național de Teatru 2023, modulul FNT Educațional, astfel: două în București – la Teatrul Excelsior, co-producătorul spectacolului, una la Ploiești – la Teatrul „Toma Caragiu”, una la Giurgiu – la Teatrul „Tudor Vianu”, una la Buzău – la Teatrul „George Ciprian” și una la Caracal – la Centrul Cultural Municipal „Radu Șerban”. Colaborarea permanentă a acestor teatre cu instituții de învățământ și atragerea adolescenților prin spectacole și programe dedicate lor, ne-au determinat să-i alegem ca parteneri.



Despre Crina Lință

Crina Lință a reușit să își construiască un nume puternic în lumea teatrului. Povestea ei pare desprinsă din filmele de la Hollywood și ne arată o lecție de motivație, curaj și dăruire.

La 44 de ani și-a schimbat complet destinul

A lăsat lumea afacerilor pentru scena teatrului. S-a înscris la facultate la 44 de ani, iar azi conduce un teatru și face niște lucruri extraordinare pentru lumea artei.

A fost eleva lui Florin Zamfirescu

La 47 de ani a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, promoția 2017, specializarea Arta Actorului, la clasa profesorului Florin Zamfirescu. În urmă cu 17 ani, în 2001, a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Engleză – Italiană, la Universitatea din București.

În timpul facultății de Teatru a înființat asociația și teatrul Arte dell’Anima, un loc în care studenții și actorii independenți au șansa să fie văzuți. Mai mult, actrița se implică în mai multe programe educaționale prin artă și își dorește să ajute tinerii să își găsească chemarea, dar și să înțeleagă mai bine viața și problemele cu care se confruntă societatea.

Crina Lință este actor, producător, manager de teatru și profesoară. Organizează cursuri de dezvoltare personală și crede că arta poate scoate ce e mai bun din oameni.

Nu ratați emisiunea „Întâlnire cu arta”, de sâmbătă, 12 august, ora 13:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News și Spectacola dar și pe DC News TV.



