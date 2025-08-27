Data publicării:

EXCLUSIV  Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, i-a realizat portretul astrologic lui Cătălin Predoiu. 

Cătălin Predoiu, avocat și Ministrul Afacerilor Interne, s-a născut pe 27 august 1968, în Buzău. Observăm din start că este un nativ Fecioară. Adică un om care este atras de muncă, perfecțiune, organizare, disciplină, logică, atenție la detalii. Doar că, atenție, acesta nu are doar Soarele în Fecioară, ci și Mercur, Venus, Jupiter, Uranus și Pluto în același semn.

Cătălin Predoiu beneficiază de un aspect special și în astrograma natală, un stellium în Fecioară. O combinație intensă care se poate demonstra a fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. Când te naști cu șase planete(personale și transgeneraționale) în Fecioară, ești o persoană căreia nu îi place să piardă timpul, care caută numeroase explicații pentru tot, care întoarce o situație pe toate părțile, care se detașează de emoție pentru o abordare obiectivă. Însă, care poate fi prea exigentă, prea atentă la unele detalii sau care vede doar probleme în jur. Simplu spus, nativul este foarte pretențios și critic. De cele mai multe ori, cu el însuși.

Luna se afla în semnul Balanței, ceea ce îl ajută. Înseamnă că are adevărate calități de diplomat, o estetică a discursului, știe să negocieze și este permanent preocupat de a crea armonie în jurul lui, atât acasă, cât și la serviciu. Fără liniște nu poate funcționa. Am putea spune că nevoia lui principală este aceea de a găsi întotdeauna momentul de win-win. 

Prezența lui Marte în Leu i-a conferit ambiție, dorința de putere, control și capacitatea de a conduce. Curaj, orgoliu puternic și neînfricare în momentele de criză. Sau apetență pentru a rezolva situații periculoase. Această poziționare este potrivită pentru lideri, pentru poziții care cer autoritate și nevoia de a combate.

Unul dintre aspectele grăitoare pentru misiunea lui actuală este ascendentul în Scorpion. Poate cel mai potrivit atunci când ai de gestionat efectele criminalității, extremele la care pot ajunge oamenii sau cruzimea. Sau de a rezolva situațiile între viață și moarte. Și cum Neptun este în conjuncție cu ascendentul, avem un nativ cu o imaginație foarte puternică. Câteodată într-un mod exagerat. Însă, câteodată, doar astfel poți intra în mintea unui criminal sau infractor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
13 aug 2025, 22:19
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
27 iul 2025, 18:04
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
27 iul 2025, 18:00
Horoscop 24 iulie 2025. Luna Nouă oferă oportunități unei zodii
24 iul 2025, 07:37
Final de iulie cu lecții pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
23 iul 2025, 21:42
Horoscop 11 august 2025. Mercur nu mai este retrograd!
11 aug 2025, 07:48
Horoscop 10 august 2025. Tensiuni pentru Berbec și Balanță
10 aug 2025, 07:47
Horoscop 9 august 2025. Lună Plină afectează o zodie
09 aug 2025, 08:05
Horoscop 8 august 2025. Berbecul va fi convingător, Balanța se va descurca în orice situație
08 aug 2025, 07:46
Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
07 aug 2025, 07:42
Horoscop 6 august 2025. Cheltuieli inevitabile pentru Leu
06 aug 2025, 07:39
Horoscop 5 august 2025. Balanța nu are control, iar Săgetătorii au probleme la serviciu
05 aug 2025, 07:34
Cele mai noi știri
acum 10 minute
”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate
acum 21 de minute
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
acum 23 de minute
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
acum 39 de minute
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
acum 41 de minute
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
acum 43 de minute
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
acum 1 ora 15 minute
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
acum 1 ora 17 minute
Fenomen periculos pe o insulă din Grecia. Turiști amendați după ce au făcut - Video
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 26 August 2025
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel