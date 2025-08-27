Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special

Cătălin Predoiu, avocat și Ministrul Afacerilor Interne, s-a născut pe 27 august 1968, în Buzău. Observăm din start că este un nativ Fecioară. Adică un om care este atras de muncă, perfecțiune, organizare, disciplină, logică, atenție la detalii. Doar că, atenție, acesta nu are doar Soarele în Fecioară, ci și Mercur, Venus, Jupiter, Uranus și Pluto în același semn.

Cătălin Predoiu beneficiază de un aspect special și în astrograma natală, un stellium în Fecioară. O combinație intensă care se poate demonstra a fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. Când te naști cu șase planete(personale și transgeneraționale) în Fecioară, ești o persoană căreia nu îi place să piardă timpul, care caută numeroase explicații pentru tot, care întoarce o situație pe toate părțile, care se detașează de emoție pentru o abordare obiectivă. Însă, care poate fi prea exigentă, prea atentă la unele detalii sau care vede doar probleme în jur. Simplu spus, nativul este foarte pretențios și critic. De cele mai multe ori, cu el însuși.

Luna se afla în semnul Balanței, ceea ce îl ajută. Înseamnă că are adevărate calități de diplomat, o estetică a discursului, știe să negocieze și este permanent preocupat de a crea armonie în jurul lui, atât acasă, cât și la serviciu. Fără liniște nu poate funcționa. Am putea spune că nevoia lui principală este aceea de a găsi întotdeauna momentul de win-win.

Prezența lui Marte în Leu i-a conferit ambiție, dorința de putere, control și capacitatea de a conduce. Curaj, orgoliu puternic și neînfricare în momentele de criză. Sau apetență pentru a rezolva situații periculoase. Această poziționare este potrivită pentru lideri, pentru poziții care cer autoritate și nevoia de a combate.

Unul dintre aspectele grăitoare pentru misiunea lui actuală este ascendentul în Scorpion. Poate cel mai potrivit atunci când ai de gestionat efectele criminalității, extremele la care pot ajunge oamenii sau cruzimea. Sau de a rezolva situațiile între viață și moarte. Și cum Neptun este în conjuncție cu ascendentul, avem un nativ cu o imaginație foarte puternică. Câteodată într-un mod exagerat. Însă, câteodată, doar astfel poți intra în mintea unui criminal sau infractor.

