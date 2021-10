Ilona Andreea Necula, senzația serii la X Factor. Delia și Ristei, 'bătaie' pe concurentă: Ești nesătul!

Ilona Andreea Necula a urcat pe scena X Factor în ediția difuzată vineri, 15 octombrie, la Antena1, cu o interpretare aparte a piesei "Oops, I Did It Again".

Ilona a cântat piesa lui Britney Spears în varianta jazz, cu o prezență scenică demnă de un star și o voce asemenea, demonstrându-le tuturor că are factorul X. La final, a primit aplauze atât de la public, cât și de la jurați.

Florin Ristei i-a spus "mie mi-a plăcut cum ai cântat, se poate lucra cu talentul tău", în vreme ce Delia a afirmat imediat că "sunt cea mai mare fană a ta".

Ștefan Bănică Jr i-a dat "DA" "pentru ce am văzut în această seară". De asemenea, și răspunsul Loredanei a fost "DA".

Delia i-a spus Ilonei "ești fermecătoare, ai o voce mirobolantă, DA!".

Deși a spus că și-ar dori și la Grupuri, unde mentor e Delia, Ilona s-a bucurat când a aflat că a primit patru de "DA".

"Pentru că vreau să te bucuri de experiența X Factor cât poți de mult, îți dau un DA și ajungi la mine în grupă!", a adăugat Ristei, care a rămas cu trei scaune libere.

"Ești nesătul!", i-a spus Delia lui Ristei, cu părere de rău că Ilona n-a ajuns în grupa ei.

"Mi-a plăcut cel mai mult din ziua de azi și cea de ieri! N-am pe nimeni în grupă așa!", a mai spus Ristei.

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, Florin Ristei va fi mentorul grupei de Fete în timp ce Delia va lucra anul acesta cu Grupurile. Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.

Răzvan Pricope, un elev în vârstă de 15 ani din Iași, a urcat pentru prima dată pe scena X Factor. El a venit la emisiunea de la Antena 1 în special pentru a-și întâlni idolul.

Încă de la început, el a precizat că este "cel mai mare fan al Deliei", motiv pentru care își dorea să participe la X Factor încă de la vârsta de 9 ani. Acest lucru nu era însă permis de regulament, așa că Răzvan Pricope a așteptat până să cânte în fața idolului său.

