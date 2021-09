Horoscopul CHINEZESC te ajută să îți schimbi norocul în 2022. Cum te afectează TAI SUI

2022 este anul Tigrului de apă (壬寅), începând cu 1 februarie 2022 și terminând la 31 ianuarie 2023. În tradiția chineză, anumite semne zodiacale sunt afectate de Tai Sui, cunoscut și sub numele de Marele Duce Jupiter în anul respectiv.

În tradiția chineză, anumite semne zodiacale sunt afectate de Tai Sui, cunoscut și sub numele de Marele Duce Jupiter în anul respectiv. Dacă aparțineți grupului afectat de Tai Sui, se crede că veți experimenta scăderi în fiecare aspect al vieții în acel an, scrie ASTROSENS.

Să vedem semnele influenţate de Tai Sui în 2022:

Tigru 值 太岁 / 本命 年

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022



Maimuță 冲 太岁

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016



Porc 害 太岁

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019



Șarpe 刑 太岁

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ce să facă / să nu facă cei care sunt afectaţi de TAI SUI (犯太岁)

1. În primul rând, trebuie să adoptați o mentalitate pozitivă și să nu vă faceți griji pentru nimic, deoarece legea atracției funcționează dacă vă gândiți întotdeauna atât la lucrurile pozitive, cât şi la cele negative.

2. Fiți implicat și participați la serbări vesele cât de mult puteți pentru a primi unele energii pozitive de la oameni fericiți și ocazii de celebrare.

3. Evitați să participați la înmormântări sau să mergeți la spital, dacă puteți.

4. Puteți alege extracția dinților cu înțelepciune sau donarea de sânge, deoarece acestea sunt câteva modalități de a depăși 血光之灾

5. Faceți acte de caritate și faceți bine

6. Evitați orice sport extrem sau orice călătorie aventuroasă

7. Trimiteți mașina pentru o verificare de rutină pentru a preveni orice defeţiune și conduceți cu atenție.

8. Nu vă împlicaţi în investiții riscante sau schimbări în carieră

9. Tai Sui nu suportă zgomotul și agitația. Evitați lucrările de construcție, inclusiv lucrările de reparații sau renovare.

Există, de asemenea, oarecare neîncredere și controverse pe această temă, deci depinde în mare măsură de individ.

2022 - Anul Tigrului

Potrivit zodiacului chinez, 2022 este Anul Tigrului-Apă. Anul Nou Chinezesc al Tigrului de apă va începe pe 01 februarie 2022 și va dura până la 21 ianuarie st 2023, atunci când Anul Iepurelui Negru va începe. Află ce îţi pregăteşte, în linii mari, anul 2022 în funcţie de anul naşterii tale, ce elemente de Feng Shui să aduci în casa ta şi ce va însemna anul 2022 pentru copiii care se nasc în acest an.

Tigrul este al treilea dintre cele douăsprezece semne zodiacale chinezeşti, iar corespondentul său în horoscopul european este Vărsător.

Dacă cineva este născut sau se naşte în anii 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 sau 2022, se poate spune că se află sub semnul Tigrului.

Tigrul reprezintă energie, forță, protecție, altruism, conducere, intenție, respect, idei revoluționare, dar și vulnerabilitate, sensibilitate, egoism, supraestimare și o atitudine „totul sau nimic”.

Elementul fix al Tigrului este lemnul. 2022 este un an al apei, potrivit Chinese Five Elements, citat de The Chinese Zodiac. Deoarece apa este echivalentul culorii negre în sistemul cu cinci elemente, anul 2022 este numit și Anul Tigrului Negru Yang.