Horoscop rune și Lună Plină. Voropchievici: Bucurie fantastică pentru o ZODIE!

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sâmbătă, în cadrul emisiunii „Adevăruri Ascunse”, de la Antena 3, previziunile runelor pentru săptămâna 23-29 august 2021, după cum urmează:

HOROSCOP RUNE BERBEC - Este pe o pojghiță de gheață foarte subțire. Poate să acționeze sub impuls și să facă niște prostioare care să-l coste. Nu lua o decizie fără să te gândești de două ori.

HOROSCOP RUNE TAUR - Se pregătește de o săptămână de protecție divină!

HOROSCOP RUNE GEMENI - Fertilitate și belșug! Se împlinesc visele voastre!

HOROSCOP RUNE RAC - Racul începe o viață nouă. Lună Plină vine cu revigorare în toate domeniile. Este o bucurie fantastică!

HOROSCOP RUNE LEU - Este o săptămână de comentarii, mesaje, dialog.

HOROSCOP RUNE FECIOARĂ - O săptămână de testare a rezistenței, a forței.

HOROSCOP RUNE BALANȚĂ - Dacă rămâneți calm, totul se aranjează! Nu ridicați tonul.

HOROSCOP RUNE SCORPION - În sfârșit, scorpionii dau lovitura! Un salt rapid și calitativ în existența Scorpionului! Avea nevoie!

HOROSCOP RUNE SĂGETĂTOR - Mobilizați-vă forțele pentru a vă consolida poziția.

HOROSCOP RUNE CAPRICORN - Este pe punctul de a se muta din casă sau de a-și schimba locul de muncă. Multă muncă.

HOROSCOP RUNE VĂRSĂTOR - Să se relaxeze și să nu își mai facă griji.

HOROSCOP RUNE PEȘTI - O mică bătălie, dar va câștiga în mod sigur!

Luna Albastră 2021. Ce este

A doua Lună Plină sau Super Luna în Vărsător are loc în data de 22 august. Este cunoscută şi sub numele de Blue Moon (Luna Albastră) şi este un eveniment astronomic rar. Luna plină din 22 august 2021 este o lună albastră sezonieră. Este și luna Sturion din acest an. Următoarea lună albastră sezonieră după aceasta este și o lună albastră Sturion. Are loc pe 19/20 august 2024.