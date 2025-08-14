Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Astrele s-au pregătit pentru acest weekend prelungit și de sărbătoare! Ne-au pregătit evenimentele cele mai potrivite pentru zile de vacanță!

Berbec/Ascendent în Berbec

Îți va fi greu să găsești un echilibru între timpul dedicat propriilor activități și cel oferit partenerului. De altfel, viața personală va fi cea mai importantă. Copiii vor avea nevoie de atenție suplimentară. Este o perioadă bună pentru negocieri, investiții sau competiții.

Taur/Ascendent în Taur

Vei avea un dor de ducă uimitor! În plus, nimeni nu va fi la fel de vorbăreț ca tine! Vorba dulce mult aduce, iar tu te vei pricepe din plin la a ambala cuvintele. Este un weekend bun și pentru cei care vor să se reconecteze cu unele rude sau să renoveze locuința.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Un lucru este sigur! Nu te vei putea abține deloc atunci când va fi vorba de a le face pe plac celor din familie sau apropiaților. Adică, ești în stare să îți faci ferfeniță bugetul stabilit. Încearcă, totuși, să nu te pui pe locul doi. Adică, dacă tot faci cheltuieli suplimentare, să fie și pentru propria persoană.

Rac/Ascendent în Rac

Conjuncția dintre Venus și Jupiter se menține, deci am putea spune că astrele te favorizează în continuare. Vei decide să te răsfeți, iar cei dragi te vor urma. Indiferent de ce se întâmplă în viața ta, vei decide să îți acorzi timp și resurse suplimentare. Buzunarele vor suferi, însă nu vei regreta deloc!

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, Luna și Mercur vor fi la tine în vizită. Chiar dacă ai vrea să stai mai retras, nu vei putea deloc! Apar numeroase planuri de petrecere a timpului liber, te (re)conectezi cu oameni dragi și vrei să te simți util celorlalți. Și poate chiar afli unele informații de care aveai nevoie pentru rezolvarea unor probleme mai vechi.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vei fi sufletul petrecerii oriunde te-ai duce! Ba mai mult, îți faci prieteni cu ușurință, ai relații bune cu aceia deja existenți și vii cu propuneri de petrecere a timpului. Profită din plin de acest weekend că nu știi când te mai întâlnești cu asemenea clipe favorabile!

