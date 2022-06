Horoscop chinezesc, iulie 2022. Luna Caprei de foc. Nicoleta Ghiriș îți spune ce urmează

HOROSCOP CHINEZESC - iulie 2022. Perioada 1 Iulie- 29 Iulie 2022



„Luna Iulie este o luna energetică care ne aduce în prim plan o energie de ajutor resimțit din toate părțile. Energia centrală realizată între luna și energia anuală ne poate aduce probleme financiare si este bine sa fim precauți când vrem sa investim. Este în continuare recomandat să evităm centrul spațiului în care trăim sau locuim, pentru orice discuții importante sau aprinse, să nu dormim în această zonă a casei (poate dețineți acolo o canapea). Rămâne ca o recomandare generală, să petrecem cât mai puțin timp posibil în mijlocul caselor și al birourilor, chiar și pentru a semna acte importante, dar și pentru orice discuție de business sau legată de relații. Zona centrală va rămâne tot anul afectată și cu mare nevoie de protecție. Sa păstram acolo luna aceasta culoarea gri.

Luna aceasta este luna Caprei de foc, o lună în care prietenia/ networking-ul, ideile de business si intuiția sunt primordiale, o luna favorabila acestora. Este o luna in care suntem predispuși sa aflam sau sa tăinuim secrete.

Bineînțeles- fiecare zodie va fi influențată pozitiv sau negativ într-un anumit domeniu”, explică astrologul Nicoleta Ghiriș.

HOROSCOP CHINEZESC - iulie 2022. Șobolan: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

În această perioadă puteți întreprinde activități în sfera medicală (sănătate). Există o energie puternica, ce vă poate guverna pe zona de atac pe sănătate. Atenție și la afecțiunile copiilor Șobolan. Orice afecțiune mai supărătoare trebuie investigată. Rămâneți protejați de orice remediu de sănătate, veți găsi medicii potriviți să vă ajute. Mențineți legătura cu zona medicală pentru minore consultații. Atenție la persoanele însărcinate-urmăriți îndeaproape sarcina luna aceasta. Ca și un exemplu în această lună puteți atenua energia îmbolnăvirilor prin programarea de investigații medicale, reparații dentare etc, pentru a vă duce voi către sfera medicală și a nu fi chemați de urgență acolo. Pe de altă parte o combinație energetică cu energia voastră în acest an, vă va predispune pe cei căsătorit la stres relațional. Este bine să aveți lângă voi un nativ Dragon pentru o și mai mare protecție energetică, dar și luna această fiind luna potrivnica vouă puteți fi predispuși la a va râni, atenție crescuta la alimente sau lucruri care va pot pune in pericol. Culorile pe care ar trebui să le adoptați luna acesta pentru a fi protejați sunt cele de nuanța verde.

