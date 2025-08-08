Horoscop 8 august 2025. Berbecul va fi convingător, Balanța se va descurca în orice situație

Vineri, 8 august, se va petrece un trigon între Marte, intrat recent în Balanță, și Uranus din Gemeni. Acest aspect îmbină armonios diplomația și inteligența. Vom găsi soluții neconvenționale, dar ușor de acceptat de către toată lumea. Tehnologia se va demonstra a fi un instrument foarte util. Nu uitați că Mercur se apropie de oprirea retrogradării, ceea ce înseamnă că ne vom da seama de unele greșeli.

Berbec/Ascendent în Berbec

Dacă ți se va oferi libertate și flexibilitate, nimic nu îți poate sta în cale! Vei fi destul de convingător și competitiv.

Taur/Ascendent în Taur

Atunci când te simți blocat la serviciu, învață să accepți și metodele colegilor. Chiar dacă sunt mai neobișnuite, vor fi cele potrivite.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Ediucația te va ajuta enorm. Este o zi potrivită pentru a învăța ceva nou, pentru a călători sau pentru a purta discuții cu persoanele mai experimentate.

Rac/Ascendent în Rac

Unii membri ai familiei vor fi rezistenți la propunerile tale. Dar asta nu înseamnă că vei abandona imediat lupta.

Leu/Ascendent în Leu

Cuvântul devine arma cea mai puternică. Vei reuși să porți orice discuție atât cu tact, cât și cu o putere fantastică de convingere.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Poți găsi soluții foarte inteligente pe plan financiar. Nu ar strica să înveți și in experiența acelora mai nonconformiști ca tine.

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei fi primul susținut de către trigonul Marte-Uranus. Nu vei mai aștepta ajutor de la nimeni, ci vei reuși să te descurci singur.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Faci un pas în spate astfel încât să vezi mult mai obiectiv ce se întâmplă în jurul tău. Și vei reuși să îți creionezi noi strategii de funcționare.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Prietenii și partenerul vor fi de mare ajutor atunci când te vei poticni de vreo problemă. Important este să îi lași să se implice.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Dacă vei fi mai deschis la schimbare, șefii te vor aprecia și îți vor oferi proiecte pe care le vei dovedi fără grijă.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei avea un nivel crescut de neliniște. De aceea, ar fi bine să stai departe de aglomerații, situații despre care știi deja că sunt stresante.

Pești/Ascendent în Pești

Ai nevoie de noi limite pe plan financiar. Unele provizorii, nu permanente. Deci nu este cazul să fii prea temător.

