Horoscop 8-14 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

După o săptămână foarte complicată, din punct de vedere astrologic, iată că urmează una în care vom fi mai liniștiți. Atât Soarele cât și Mercur vor face aspecte armonioase cu Jupiter, ceea ce înseamnă că ne mai recăpătăm încrederea în forțele proprii. Conjuncția Soare-Mercur poate fi vinovată pentru momente de neglijență, dar tot răul spre bine.

Vă reamintim că ne aflăm în plin sezon al eclipselor(următoarea se va petrece pe 21 septembrie). Ce înseamnă asta? Că, pentru unii dintre noi, pot apărea evenimente predestinate. Mai ales pentru zodiile mutabile: Gemeni, Săgetător, Fecioară, Pești.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 7 septembrie, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

