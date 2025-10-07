Astăzi, are loc Luna Plină în semnul Berbecului. Un eveniment care ne învață că, pentru a câștiga ceva, avem nevoie mai întâi să pierdem ceva. Când vorbim despre arhetipul Berbecului avem în vedere curajul, ambiția, autenticitatea, competiția, prospețimea, pionieratul. Însă, Luna Plină vorbește despre un final, apogeu, o încheiere de etapă, seprarare.

Tot azi, Mercur din Scorpion face un careu cu Pluto din Vărsător. Multe dintre replicile noastre s-ar putea să fie mai tendențioase, mai ironice, mai cinice.

Horoscop 7 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină se petrece în semnul tău. Am putea spune că nu te vei simți neapărat în apele tale. De aceea, recomandabil ar fi să te ferești de stresul suplimentar.

Horoscop 7 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Discuțiile cu partenerul pot fi mai aprinse. Din cauza orgoliului, niciunul nu vrea să recunoască unele lucruri și va dura ceva timp până la împăcare.

Horoscop 7 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Careul Mercur-Pluto îți va aduce momente de criză la locul de muncă. Mai ales atunci când unii dintre colegi nu comunică suficient cu tine.

Horoscop 7 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină activează casa carierei. S-ar putea să urmeze o interacțiune mai tensionată cu șefii sau unele decizii neașteptate.

Horoscop 7 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Comunicarea și diplomația te vor ajuta în orice situație mai provocatoare, de la serviciu sau de acasă. Nu pune la suflet nimic!

Horoscop 7 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Timpul nu va fi aliatul tău astăzi! Vei rezolva multe probleme pe ultima sută de metri. Iar stresul te va copleși serios.

Horoscop 7 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină se petrece în casa a șaptea, a relațiilor. Este posibil să apară unele certuri cu partenerul din cauza banilor.

Horoscop 7 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei spune lucruri fără să le gândești. Și pe urmă, va trebui să te scuzi și să îi faci pe colegi să fie mai împăciuitori cu tine.

Horoscop 7 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Poate fi una dintre acele zile în care nu prea îți pasă de ce fac sau zic alții. Detașarea aceasta te va ajuta să îți dai seama ce contează cu adevărat.

Horoscop 7 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Unii dintre voi veți dori să faceți schimbări în locuință. Alții vor încerca să mențină o atmosferă plăcută în sânul familiei, dar se vor lovi de încăpâțânarea celorlalți.

Horoscop 7 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Astrele vă recomandă să nu dați apă la moară celor care încearcă să mențină conflictele în jurul vostru. Mai ales la serviciu.

Horoscop 7 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Vor urma unele decizii cu impact serios pe plan financiar. Nu vă mai permiteți unele investiții, așa că veți renunța la acestea.