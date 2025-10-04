Horoscop 4 octombrie 2025. O zodie va fi prea prăpăstioasă

Luna tranzitează semnul Peștilor. Vom fi cuprinși de dorința de a evada din stresul cotidian, de a ne retrage și de a visa cu ochii deschiși. De asemenea, vom fi mai influențabili sau vulnerabili.

Horoscop 4 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Îți vei da seama repede că nu te ajută la nimic să fii plin de zel. Ci din contră! Dacă alegi să te întâlnești cu viața, vei avea multiple reușite.

Horoscop 4 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Partenerul are păreri diferite de ale tale și veți depune ceva efort pentru a ajunge la un numitor comun. Altfel spus, fără compromis nu se poate.

Horoscop 4 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur se apropie de o schimbare, deci și tu vei simți nevoia să faci lucrurile diferit. Ziua va depinde, în mare parte, de comunicarea cu copiii.

Horoscop 4 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Vor fi mulți factori stresanți în jurul tău, însă nu este ziua să îi iei în calcul sau să pierzi timpul încercând să rezolvi problemele altora.

Horoscop 4 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

În jurul tău va fi o atmosferă apăsătoare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai în program și activități distractive.

Horoscop 4 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Te lași prea repede influențat de cei din jur. Este cazul să spui și tu ce vrei sau să te implici în discuții.

Horoscop 4 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Mercur se pregătește să iasă din semnul tău. Deci vei fi pregătit să spui lucruri pe care le-ai tot evitat în ultima perioadă.

Horoscop 4 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Îți dorești o zi liniștită, în care să predomine viața personală. Chiar îți dorești timp de calitate cu persoana iubită, departe de ochii celorlalți.

Horoscop 4 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Ai vrea să petreci timp cu familia, să te ocupi de treburile gospodărești sau de estetica locuinței. Însă vor apărea și alte activități în afara casei.

Horoscop 4 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi mai empatic și tolerant ca niciodată! Pur și simplu, ești interesat de starea celor din jur și de o atmosferă cât mai armonioasă.

Horoscop 4 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei fi destul de confuz și haotic pe plan financiar. Dar, până la urmă, îți vei da seama că ești prea critic cu tine din acest punct de vedere.

Horoscop 4 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Cu Luna în semnul tău, va trebui să ai grijă la oamenii pe care îi lași în jurul tău. Este posibil să fii mai naiv sau să lași prea mult de la tine.