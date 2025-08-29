Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi

Luna își continuă tranzitul în semnul Scorpionului. Și va face și un trigon cu Jupiter din Rac. Ceea ce înseamnă că vom avea o relație mai armonioasă cu propriile emoții, că vom reuși să vedem jumătatea plină a paharului în orice situație și că vom trece mai repede peste unele resentimente. Saturn se pregătește de ieșirea din Berbec.

Berbec/Ascendent în Berbec

Orice criză poate deveni o mare oportunitate! Mai ales dacă alegi să fii răbdător, să nu joci rolul victimei în situații care nu depind de tine.

Taur/Ascendent în Taur

Partenerul va fi cel care îți va ridica moralul. Atunci când te simți blocat, cel mai bine ar fi să îi ceri lui sfatul.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

S-ar putea ca unii prieteni să nu se mai poată ține de cuvânt și astfel, să fii nevoit să îți schimbi unele planuri pe ultima sută de metri.

Rac/Ascendent în Rac

Ai o atitudine optimistă care îi încântă pe cei din jur. Și care te va ajuta să treci mai ușor peste unele probleme.

Leu/Ascendent în Leu

Îți dai seama că trebuie să te dezobișnuiești de unele tendințe. Așa că ar fi recomandabil să îți acorzi timp suplimentar.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Vestea bună este aceea că vei beneficia de talent oratoric. Și vei fi mai sociabil ca niciodată! Apropiații se vor bucura pentru tine.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este o zi potrivită pentru a-ți reface strategia financiară. Este posibil să apară noi cheltuieli și ai nevoie de stabilitate.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Trigonul dintre Lună și Jupiter te va ajuta să treci peste orice moment mai provocator. Pentru că îți va aduce încredere și răbdare.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Când nu mai poți, nu este cazul să mai poți un pic. Ci poate să strecori în timpul zilei pauze și momente de relaxare.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

S-ar putea să nu ai timp pentru tot ce îți propui, așa că încerci să găsești soluții. Nu îți fie teamă să delegi din sarcinile tale!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ai idei bune pe plan profesional și vei fi apreciat. Și chiar îți face bine să te simți util. Nu lăsa pe mâne ce poți face astăzi!

Pești/Ascendent în Pești

Unele vești bune s-ar putea să aibă în spate și anumite aspecte care nu ți se par corecte. Dar asta este viața!

