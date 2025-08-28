Data publicării:

Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie

Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Scorpionului. 

În continuare, vom resimți efectele aspectelor pe care le-a făcut Venus cu Saturn, Pluto și Neptun în ultimele zile. Și cum Luna tranzitează semnul Scorpionului, este posibil să înotăm într-un ocean de emoții intense. Vă reamintim că Saturn se apropie de reîntoarcerea în Pești.

Berbec/Ascendent în Berbec

S-ar putea să te răzgândești prea des sau să iei decizii doar pe ultima sută de metri. Din fericire, apropiații te încurajează.

Taur/Ascendent în Taur

Dacă la serviciu, s-ar putea să apară situații mai stresante, speri că apropiații vor fi mai blânzi cu tine. Însă, aceștia au altă părere.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

S-ar putea să pui prea multe întrebări, iar cunoscuții să nu aprecieze curiozitatea ta. O zi bună pentru educație.

Rac/Ascendent în Rac

Tragi concluzii pripite legate de zona financiară. Și îi critici pe cei dragi prea repede pentru că îi compari cu tine.

Leu/Ascendent în Leu

Te vei zbate permanent între a le face pe plac celorlalți și a ține cont de ce îți dorești tu. Încearcă să fii mai atent la bugetul personal.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

S-ar putea să te agiți prea mult pentru unele lucruri de nimic. Doar că îți vei da seama foarte târziu. Ai nevoie de pauze.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este posibil să nu obții de la ceilalți ce îți dorești sau ce le ceri. Te vei confrunta cu frustrarea, dar îți vei da seama și cât de rezilient ești.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Totul este prea intens pentru tine. De aceea, astrele îți recomandă să fugi de acele situații care îți declanșează tot felul de stări contradictorii.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Este una dintre acele zile în care revelațiile nu se mai opresc. Și vei putea ca experiența ta să îi ajute și pe alții.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nimeni nu se va pricepe mai bine la arta negocierii! Deși inițial respingi compromisurile, îți dai seama că nu se poate fără.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Te bazezi prea mult pe validarea externă, în special la locul de muncă. Însă, adevărul este că nu te ajută cu adevărat.

Pești/Ascendent în Pești

Îți pierzi repede cumpătul la locul de muncă, după care îți pare rău. De asemenea, unii dintre voi vor fi prea moraliști.

