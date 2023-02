Horoscop 27 februarie - 5 martie. Astrologul Daniela Simulescu, previziunile săptămânii pentru zodii

Astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, aduce horoscopul săptămânii 27 februarie - 5 martie pentru fiecare zodie, duminică, de la ora 12:00.

Săptămâna următoare vine sub influența Micului Benefic în semnul Berbecului. Venus va sta aici până în 17 martie. În astrologie, Venus este planeta iubirii, frumuseții, plăcerii și banilor. În plus, conjuncția Venus-Jupiter din 2 martie se anunță ”cea mai iubibilă” zi din an, conform astrologului DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu.

