Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Miercuri, Venus din Leu face două aspecte. Altfel spus, avem parte de una bună, alta rece!

În primul rând, trigonul cu Neptun din Berbec. Ne vom imagina scenarii precum cele pe care le vedem adesea în filmele romantice. Dragostea va fi o reală sursă de inspirație!

În al doilea rând, opoziția cu Pluto din Vărsător. Dacă primul aspect este unul pe placul nostru, acesta s-ar putea să dea unele bătăi de cap. Pentru că aduce adevărate lupte de putere în relații.

