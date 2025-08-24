Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Luni, 25 august, Venus își începe tranzitul în Leu, care va dura până pe 19 septembrie. Planeta frumuseții, a plăcerilor și a valorilor se mută în cel mai dramatic semn. Laitmotivul acestui tranzit va fi respectul, care poate fi moneda noastră de schimb. Totul va pleca de la respectul de sine. Ofer dacă oferi și tu. În perioada următoare, vom ține la standardele noastre, vom fi destul de pasionali în viața personală și vom cere totul de la cei iubiți. De asemenea, pot exista mai des izbucniri din cauza ogoliului. Sau vom apela la vanitate.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube DCNews!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News