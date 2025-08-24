Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Astăzi avem un careu Soare-Uranus.

Soarele din Fecioară face un careu cu Uranus din Gemeni. Ceea ce înseamnă că vor apărea surprize nebănuite și tot felul de situații ciudate în rutina zilei. Va fi greu să ne ținem de programul stabilit sau de promisiuni.

Berbec/Ascendent în Berbec

Oricât de mult ai ține cu dinții de planurile tale, nu te vei putea ocupa de toate. Nici la serviciu și nici acasă.

Taur/Ascendent în Taur

Relația cu copiii poate fi mai stresantă ca altădată. De asemenea, astrele îți recomandă să stai departe de speculații.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Te vei confrunta cu probleme legate de gospodărie sau vor apărea neajunsuri în discuțiile cu familia. Însă răbdarea te va ajuta.

Rac/Ascendent în Rac

Una spui, alta se înțelege. Și de aceea, s-ar putea ca unele reacții ale apropiaților să te surprindă serios.

Leu/Ascendent în Leu

Apar cheltuieli imprevizibile, iar bugetul tău va avea de suferit. Însă, astrele îți recomandă să te ferești de achiziționarea unor lucruri inutile.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Careul Soare-Uranus te face foarte imprevizibil. Deși tu vei avea altă părere despre tine. Nu este ziua bună să forțezi ceva anume.

Balanță/Ascendent în Balanță

Câteodată, apar situații pe care nu le putem controla în totalitate. Cel mai bine ar fi să renunți la unele lupte care nu își au rostul.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vor apărea sincope în comunicarea cu prietenii. Sau situații bizare atunci când vei participa la evenimente.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vrei să îți asumi anumite responsabilități, însă nimic nu decurge așa cum ți-ai fi dorit. Deci vei avea nevoie de ajutor de la ceilalți.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Dacă vei fi deschis, vei afla lucruri uimitoare din discuțiile cu oamenii diferiți de tine. Experiențele lor îți aduc un plus de înțelepciune.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu îți place curiozitatea celorlalți, deci nu apela nici tu la aceasta. Astrele îți recomandă să rămâi cât mai discret în discuțiile cu străinii.

Pești/Ascendent în Pești

Deși ai stabilit ceva cu partenerul, acesta își va mai schimba părerea pe parcurs. Nu este ziua bună pentru a avea așteptări de la ceilalți.

De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

de Bogdan Chirieac

De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

