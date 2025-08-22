Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/ Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/ Foto emisiune

Horoscop zilnic. Sezonul Fecioarei începe astăzi. 

Vineri, 22 august, Soarele intră în semnul Fecioarei, unde va rămâne până pe 22 septembrie. Sezonul Fecioarei este cel care face tranziția de la vară la toamnă. Cel în care devenim preocupați de recoltă, de muncă, eficientizare și curățenie. De asemenea, vom fi preocupați de simplitate și chibzuială din punct de vedere financiar.

Berbec/Ascendent în Berbec

Hărnicia va pune stăpânire pe tine. Este ziua potrivita pentru a te ocupa de unele treburi administrative pe care le-ai tot amânat.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele intră în casa a cincea. Și îți oferă ocazia să fii mai creativ, să speculezi orice moment și să ai în vedere gesturi romantice.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei deveni mai interesat de bunăstarea locuinței sau de buna înțelegere dintre membrii familiei. Și toate se fac doar cu liniște.

Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou

Rac/Ascendent în Rac

Îți vei da seama de puterea cuvântului. Și astfel, o vei folosi ori de câte ori vei avea ocazia. Apar multiple chestiuni administrative.

Leu/Ascendent în Leu

Îți vei întoarce atenția către zona financiară. Ești preocupat de a găsi oferte mult mai bune. În plus, vei ști să negociezi în interesul tău.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele intră în semnul tău! Și te ajută să treci mai repede peste unele faze din trecut care nu îți dadeau pace. În plus, vine cu poftă de viață.

Balanță/Ascendent în Balanță

Mulți dintre voi vor dori să dea un pas în spate. Să își umple bateriile. Astrele îți recomandă să nu te implici în problemele celorlalți.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Prietenii vin cu numeroase inițiative de petrecere a timpului liber. Iar unii dintre voi chiar vor deveni sufletul petrecerii.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele se mută în casa a zecea. Și îți crește vizibilitatea din punct de vedere profesional. Grija la detalii te va avantaja.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Îți vei da seama, încă o dată, cât de importante sunt principiile. Există riscul să fii mai moralist decât ar trebui.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu este cazul să pierzi energie sau alte resurse pe chestiuni inutile. De aceea, vei deveni destul de selectiv cu oamenii din jurul tău.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele se mută în casa a șaptea. Partenerul va avea parte de noi vești sau de întâmplări ciudate. Și astfel îți va cere sprijinul.

