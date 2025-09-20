Începem săptămâna cu două evenimente marcante: Echinocțiul de toamnă și începerea tranzitului lui Marte în Scorpion.

Sezonul Balanței va începe în mod confuz din cauza opoziției Soarelui cu Neptun. Iar Marte nici nu intră bine în Scorpion că va și face un careu cu Pluto din Vărsător, aspect care va provoca unele tensiuni atât pe plan personal, cât și la nivel macro.

Suntem invitați să fim diplomați, să înțelegem puterea compromisului și să ne facem multiple strategii înainte de a acționa

Emisiunea va fi transmisă duminică, 21 septembrie, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews