Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:43 20 Sep 2025 | Data publicării: 15:07 20 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 22-28 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Autor: Daniela Simulescu
fotografie-daniela-simulescu-emisiune_46778800 Sursă foto: Freepik
 

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 22-28 septembrie. 

Începem săptămâna cu două evenimente marcante: Echinocțiul de toamnă și începerea tranzitului lui Marte în Scorpion.

Sezonul Balanței va începe în mod confuz din cauza opoziției Soarelui cu Neptun. Iar Marte nici nu intră bine în Scorpion că va și face un careu cu Pluto din Vărsător, aspect care va provoca unele tensiuni atât pe plan personal, cât și la nivel macro.

Suntem invitați să fim diplomați, să înțelegem puterea compromisului și să ne facem multiple strategii înainte de a acționa

Emisiunea va fi transmisă duminică, 21 septembrie, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

