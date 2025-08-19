Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat

Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop zilnic. Luna va tranzita semnul Racului. 

Marți, 18 august, Luna va tranzita semnul Racului. Și se va apropia de Jupiter. Am putea spune că această configurație astrologică ne va ajuta să fim dornici de armonie, generosi, încrezători și mai apropiați de către cei dragi. Vă reamintim că ne apropiem de finalul sezonului Leului. Deci, mulți dintre noi se vor bucura de ultimele zile de distracție.

Berbec/Ascendent în Berbec

Astrele îți vor oferi aspectele necesare pentru a te face să înțelegi cât de importantă este liniștea. Sau cât contează o relație bună cu familia.

Taur/Ascendent în Taur

Ajungi repede la inimile celorlalți. Talentul tău oratoric va fi și destul de convingător atunci când vei avea ceva de obținut.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

S-ar putea să devii mai superficial în ceea ce privește modul în care îți gestionezi bugetul. Generozitatea este de apreciat, însă cu limite.

Rac/Ascendent în Rac

Cu Luna și cu Jupiter de partea ta, putem spune că urmează o zi plină de oportunități. Totul depinde doar de atitudine.

Leu/Ascendent în Leu

Nu vei avea energie să te ocupi de tot ce ți-ai propus. De aceea, este important să amâni unele proiecte care nu sunt urgente sau importante.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Prietenii îți vor fi de mare ajutor. Vorbește deschis cu ei și renunță la orgoliu. De asemenea, și tu poți sprijini o persoană dragă.

Balanță/Ascendent în Balanță

Poți străluci la locul de muncă, mai ales dacă te faci observat. Astrele îți recomandă să fii mai implicat și mai vocal.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

O parte din tine va reacționa serios atunci când vei simți că se face o nedreptate. Nu neapărat ție. Și vei fi destul de moralist.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Indiscreția nu este deloc recomandată. Astrele îți recomandă să te ferești și de promisiunile din punct de vedere financiar.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Partenerul te va sprijini atunci când vei trece prin obstacole. Discuțiile cu acesta vor scoate la iveală numeroase idei.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Intuiția îți va funcționa de minune la serviciu. Și vei avea și unele reușite. Relația cu colegii va fi pe placul tău.

Pești/Ascendent în Pești

Este o zi bună pentru a te ocupa de propria fericire. Te vei pune pe primul loc și vei reuși să faci alegeri mai bune pentru tine.

