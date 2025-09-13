Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 15-21 septembrie.

Avem în față o săptămână destul de provocatoare din punct de vedere astrologic!

Pe 18 septembrie, Mercur își va începe tranzitul în Balanță și ne va ajuta pe toți să fim mai diplomați în comunicare, nehotărâți și dornici să vorbim despre dreptate.

Pe urmă, pe 19 septembrie, Venus va intra în Fecioară. Tranzit care va aduce un plus de pragmatism în relațiile amoroase și chestiunile financiare.

Iar duminică, 21 septembrie, sezonul eclipselor se încheie! Cum? Printr-o Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Fecioară. Un eveniment special, mai ales pentru cei cu marcaj mutabil din astrogramele natale: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 14 septembrie, de la ora 12:00, atât pe DCNews, Facebook și YouTube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News