Horoscop 14 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Marți, 14 octombrie, Venus își va începe tranzitul în semnul Balanței, acolo unde va rămâne până pe 7 noiembrie. Acest tranzit va fi favorabil pentru relațiile personale, dar și pentru colaborările de la serviciu. Vom căuta armonia și echilibrul. Diplomația va fi la tot pasul. În plus, simțul estetic va fi la cote uimitoare!

