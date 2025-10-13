Horoscop 14 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 14 octombrie 2025.
Marți, 14 octombrie, Venus își va începe tranzitul în semnul Balanței, acolo unde va rămâne până pe 7 noiembrie. Acest tranzit va fi favorabil pentru relațiile personale, dar și pentru colaborările de la serviciu. Vom căuta armonia și echilibrul. Diplomația va fi la tot pasul. În plus, simțul estetic va fi la cote uimitoare!
Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.
Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!
Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:
Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro
Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro
Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu