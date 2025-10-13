€ 5.0903
Data publicării: 21:11 13 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 14 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 14 octombrie 2025.

Marți, 14 octombrie, Venus își va începe tranzitul în semnul Balanței, acolo unde va rămâne până pe 7 noiembrie. Acest tranzit va fi favorabil pentru relațiile personale, dar și pentru colaborările de la serviciu. Vom căuta armonia și echilibrul. Diplomația va fi la tot pasul. În plus, simțul estetic va fi la cote uimitoare!

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

