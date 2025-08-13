Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Horoscop zilnic. Luna va tranzita, în continuare, semnul Berbecului. 

Chiar dacă Mercur și-a oprit retrogradarea luni, este posibil să mai avem de-a face cu unele efecte prelungite. Luna își va continua tranzitul în Berbec de unde va face și un trigon cu Soarele din Leu. Important este să ne ocupăm de acele activități care contează cu adevărat. Nu să ne pierdem timp cu unele superficiale. Excesul de zel nu este deloc potrivit.

Berbec/Ascendent în Berbec

Ar fi o zi bună în care să te bazezi și pe ceilalți. Pe partener, colegi sau prieteni. Sigur vor avea idei bune pentru tine.

Taur/Ascendent în Taur

Încearcă să nu înfrumusețezi o situație mai mult decât este cazul. Astrele îți recomandă să rămâi cât mai pragmatic.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Poate că ar trebui să ai încredere, prima dată, în propriile idei și pe urmă să le asculți și pe cele ale apropiaților.

Rac/Ascendent în Rac

Reușești să navighezi prin provocările zilei fără probleme. Ba chiar vei deveni un exemplu pentru persoanele din jurul tău.

Leu/Ascendent în Leu

Atunci când te apuci de un proiect sau treci la treabă, asigură-te că ai toate informațiile și detaliile necesare. Nu te grăbi!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Oricât de mult te-ai strădui să fii chibzuit, gesturile sau rugămințile celorlalți nu îți vor permite. Și va trebui să scoți noi sume din buzunare.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este una dintre acele zile în care nu trebuie să le faci pe plac tuturor. Pentru că, efectiv, nu vei avea nimic de câștigat.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Discuțiile cu șefii te vor face să revii asupra unor decizii. Dar tot răul spre bine! Veți descoperi anumite detalii pe care nu le-ați luat în calcul.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Va fi o zi foarte obositoare. În plus, parcă ajustările din punct de vedere financiar parcă nu se mai opresc.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei avea tendința de a vorbi prea mult și de a acționa prea puțin. Astrele îți recomandă să nu încerci să le faci pe toate chiar singur.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Este o perioadă potrivită pentru a învăța ceva. Poate citești o carte, vizionezi un documentar sau porți o discuție cu oameni mai experimentați.

Pești/Ascendent în Pești

În continuare, este important să cauți metode prin care să îți gestionezi în mod eficient resursele. Chiar și timpul.

