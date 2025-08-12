Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece conjuncția Venus-Jupiter din Rac.

Marți, 12 august, vom avea cea mai romantică zi a anului 2025! Pentru că se va realiza conjuncția dintre Venus(Micul Benefic) și Jupiter(Marele Benefic) din semnul Racului! Venus reprezintă iubirea și plăcerea, iar Jupiter abundența și oportunitățile! Arhetipul Racului este cel al emoției. Putem folosi acest aspect în mod conștient în rutina noastră. Un gest deosebit, un cadou, o cină romantică, momente de răsfăț pentru propria persoană.

Berbec/Ascendent în Berbec

Timpul petrecut cu familia va fi de calitate. Unii dintre voi vor decide că este cazul să investească mai mult în confortul locuinței.

Taur/Ascendent în Taur

Vorba dulce mult aduce! Astrele te invită să pui preț pe comunicare. Vei descoperi câtă putere au cuvintele alese.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Există tendința să faci cheltuieli impulsive. Sau să fii prea generos cu oamenii dragi. Însă pot fi și șanse de a descoperi cum să îți înmulțești veniturile.

Rac/Ascendent în Rac

Conjuncția Venus-Jupiter vine cu momente de bucurie. Dacă vei avea o atitudine optimistă, vei avea parte de numeroase oportunități.

Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești

Leu/Ascendent în Leu

Primești sprijin de la cine nu te aștepți. Astrele îți recomandă să nu neglijezi deloc odihna sau relaxarea.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Prietenii vor fi de mare ajutor! Astrele te invită să fii mai sociabil, să inițiezi proiecte sau să te gândești la planurile pentru viitorul apropiat.

Balanță/Ascendent în Balanță

Pe plan profesional, vor apărea numeroase provocări. Iar pe plan personal, te vei confrunta cu numeroase neînțelegeri.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Nu este cea mai bună zi pentru a alege scurtăturile. Astrele îți recomandă să faci totul ca la carte și să nu abandonezi repede proiectele.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

S-ar putea să încurci des borcanele. Te vei baza prea mult pe ce îți spun ceilalți și nu vei verifica deloc informațiile.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Oamenii dragi te vor ajuta să treci peste orice obstacol. Partenerul va fi alături de tine fără să te judece sau să își impună ideile.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Te apuci de multe proiecte și îți vei da seama repede că ți-ai complicat viața. Încearcă să pui preț pe simplitate.

Pești/Ascendent în Pești

O zi foarte romantică! Sau potrivită pentru a te ocupa de pasiuni sau activitățile care te ajută să te relaxezi.

