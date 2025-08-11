Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești

Zilele acestea, avem parte de un aspect minunat din punct de vedere astrologic! Este vorba de conjuncția Venus-Jupiter din semnul Racului. Aceasta se perfectează pe 12 august, însă putem spune că își va extinde influența pe durata întregii săptămâni.

Venus este planeta care se ocupă de romantism, afecțiune, alint, plăcere și bani. Iar Jupiter este cel care se ocupă de expansiune, oportunități și încredere.

Putem folosi acest aspect în mod conștient în rutina noastră. Un gest deosebit, un cadou, o cină romantică, momente de răsfăț pentru propria persoană. Conjuncția dintre Micul(Venus) și Marele Benefic(Jupiter) poate predispune și la autoindulgență și cheltuieli exagerate, așa că aveți și puțină grijă.

Ce aduce Sezonul Leului pentru fiecare zodie până pe 22 august

Rac/Ascendent în Rac

Tu vei fi preferatul astrelor! Venus și Jupiter se întâlnesc în semnul tău și îți oferă ocazia să fii recunoscător pentru ce ai. Vei reuși să vezi jumătatea plină a paharului, iar această atitudine îți va aduce oportunitâți. Apropiații se vor lăsa contaminați de starea ta și vor dori să te sprijine în toate inițiativele. Pentru unii dintre voi, aceste zile pot fi foarte romantice. Iar alții vor decide să se răsfețe mai des.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Conjuncția Venus-Jupiter se petrece în casa a noua. Orice călătorie, pe care o veți face, va avea parte de amintiri de neuitat. Cei care sunt în concediu vor decide să se relaxeze, să se bucure de viață și să participe la evenimente. Poate fi o perioadă nemaipomenită pentru planuri cu persoana iubită sau pentru a da șanse unui potențial partener.

Pești/Ascendent în Pești

Cu un asemenea aspect vă întâlniți foarte rar! Conjuncția Venus-Jupiter se petrece în casa a cincea, aceea a iubirii și a creativității. Cu alte cuvinte, veți fi foarte spontani și romantici. Veți decide să acordați timp suplimentar relației de cuplu sau persoanelor pe care vreți să le cuceriți. În plus, veți fi competitivi și plini de idei nemaipomenite.

