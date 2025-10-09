Luna va tranzita semnul Gemenilor, unde se va și întâlni printr-o conjuncție cu Uranus. Ceea ce înseamnă că nivelul de instabilitate va fi destul de crescut. Ne va fi greu să ne ținem de planuri, să avem continuitate și să rezistăm noutăților. Capacitatea de concentrare deloc. În plus, relația cu mediul online va fi defectuoasă.

