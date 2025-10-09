€ 5.0953
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:54 09 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 10 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu-emisiune_46778800 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de vineri, 10 octombrie 2025.

Luna va tranzita semnul Gemenilor, unde se va și întâlni printr-o conjuncție cu Uranus. Ceea ce înseamnă că nivelul de instabilitate va fi destul de crescut. Ne va fi greu să ne ținem de planuri, să avem continuitate și să rezistăm noutăților. Capacitatea de concentrare deloc. În plus, relația cu mediul online va fi defectuoasă.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

x close