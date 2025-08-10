Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 10 august 2025. Tensiuni pentru Berbec și Balanță

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Astrolog Daniela Simulescu/Foto DCNews
Astrolog Daniela Simulescu/Foto DCNews

Horoscop zilnic. Marte se află într-o opoziție cu Neptun. 

Opoziția dintre Marte din Balanță și Neptun din Berbec poate acționa în două feluri: fie va sparge multe baloane de săpun, fie ne va face să alergăm după năluci. Logica se va sparge în bucăți. Pe din afară vom afișa o imagine încrezătoare și atrăgătoare, însă ne vom îndoi imediat de noi înșine imediat cum viața nu va fi așa cum ne-am fi așteptat. Există riscul să fim destul de influențabili. Să acționăm în funcție de ce vedem în exterior la alții.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi tentat să te implici în luptele sau problemele celorlalți. Cel mai bine ar fi să stai în banca ta și să îți vezi de propriul interes.

Taur/Ascendent în Taur

Pot apărea neînțelegeri cu familia sau probleme legate de gospodărie. Cert este că răbdarea ta va fi destul de testată.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Apropiații uită și de preferințele tale. ȘI va fi nevoie să le reamintești și să nu te lași până când nu simți că și tu contezi în cadrul unor activități.

Rac/Ascendent în Rac

Atmosfera din sânul familiei nu va fi neapărat una liniștită, însă se vor găsi soluții la probleme mai vechi.

Leu/Ascendent în Leu

Vei fi pus în unele ipostaze în care vei vorbi fără a gândi. Și de aici, apropiații vor pune anumite cuvinte la suflet și va trebui să le oferi explicații.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Ți-ai dori să faci pe plac oamenilor dragi, însă astrele îți atrag atenția că trebuie să fii mai chibzuit sau mai pragmatic.

Balanță/Ascendent în Balanță

Opoziția Marte-Saturn se va face responsabilă de unele întârzieri în planurile tale. În plus, partenerul va fi mai încăpățânat.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Intențiile tale nu vor fi foarte vizibile. Preferi să fii mai retras, să aștepți momentul potrivit pentru a ieși în față.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Discursul tău moralist nu te va ajuta deloc. De asemenea, în timpul călătoriilor sau evenimentelor recreative, vor apărea situații ciudate.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei opune rezistență oricărei persoane care va fi prea autoritară cu tine. Mai ales dacă nu are niciun motiv serios în acest sens.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu neglija puterea comunicării vulnerabile cu partenerul. Veți putea trece peste cuvinte grele, dar și peste întâmplări regretabile.

Pești/Ascendent în Pești

Nu trebuie să te implici în problemele financiare ale celorlalți. Poate doar dacă ți se cere și cu unele condiții clare.

Youtube video image

