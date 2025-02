Horațiu Potra se detonează în emisiunea Ancăi Alexandrescu: Am cerut bani pentru Georgescu. Până și președinții africani știu: Ca să faci o campanie, se cheltuiesc bani

Procurorii susțin că Georgescu i-a cerut lui Horațiu Potra, încă din 27 aprilie 2022, să îl abordeze pe Frank Timiș, controversat om de afaceri, pentru a-i susține campania electorală cu 20-35 de milioane de dolari. Horațiu Potra i-ar fi adresat apoi un mesaj lui Frank Timiș în care i-a spus că Georgescu vrea să candideze la prezidențiale în 2024.

Horațiu Potra a confirmat informația, declarând că „până și președinții africani știu: ca să faci o campanie, se cheltuiesc bani”.

Declarațiile sale ridică semne de întrebare, având în vedere că Georgescu a susținut public că nu a avut cheltuieli electorale.

Horațiu Potra: „Am cerut bani pentru Georgescu”

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Horațiu Potra a recunoscut că i-a cerut bani lui Frank Timiș, afacerist, pentru a susține campania lui Călin Georgescu.

„A fost o discuție cu patru ani în urmă. Știe toată lumea: până și președinții africani. Ca să faci o campanie se cheltuiesc niște bani. Am întrebat dacă-l poate susține. M-a refuzat. A zis că n-are bani”, a spus Horațiu Potra.

Jurnalista Anca Alexandrescu l-a întrebat despre ce campanie vorbea, având în vedere că în urmă cu patru ani nu erau alegeri. Horațiu Potra a părut surprins și a început să se bâlbâie:

„Păi era o discuție despre o candidatură la prezidențiale. Care e problema? Că nu înțeleg”.

Rămâne de văzut ce vor descoperi procurorii în această anchetă și dacă acuzațiile privind finanțarea campaniei vor avea consecințe juridice.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.



Obligațiile impuse lui Georgescu:



* să nu părăsească țara;



* să informeze cu privire la schimbarea locuinței;



* să nu creeze/utilizeze conturi pe platformele sociale online pe care să posteze conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist, xenofob.



* să se prezinte la organul de poliție desemnat de IPJ Ilfov, care va stabili programul de supraveghere;



* să se prezinte la organul de urmărire penală și la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară, ori de câte ori este chemat;



* să nu dețină și să nu poarte armă.



Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată; comunicarea de informații false; fals în declarații în formă continuată; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații.

