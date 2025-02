Lovitură de grație pentru Călin Georgescu? Avocatul Toni Neacșu analizează cazul: Ce-l așteaptă pe așa-zisul „președinte ales”

DC News: Ce se va întâmpla în acest proces penal declanșat împotriva lui Călin Georgescu, acum că știm că are și calitatea de inculpat? Infracțiunile vizează: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, și iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

Avocat Toni Neacșu: Dacă s-a comunicat în mod oficial că este cercetat pentru aceste infracțiuni (căci altfel nu putem decât să speculăm), ele sunt foarte grave. Câteva dintre ele, cel puțin, prevăd ca pedepse minime, respectiv maxime, niște limite foarte mari. Pe acea infracțiune cu inițierea sau aderarea la un grup xenofob, fascist etc. se ajunge până la 10 ani de închisoare. Dacă există și acea infracțiune cu atentarea la ordinea constituțională, aceea e până la 25 de ani de închisoare. Cred că totuși aceea nu s-a reținut, că e puțin cam exagerat.

În momentul de față, dacă informațiile sunt corecte, dumnealui are calitatea de inculpat. Asta înseamnă că, din moment în moment, e posibil să se ia orice măsură preventivă față de dumnealui. Faptul că a fost transformat atât de repede din martor în suspect, iar apoi în inculpat, arată fie că dosarul (prin infracțiunile care sunt verificate) e foarte, foarte grav, adică sunt infracțiuni de gravitate mare, fie că, într-adevăr, există niște probe directe și clare în ceea ce îl privește pe domnul Georgescu, de care, evident, noi nu avem cum să știm pentru că dosarul este confidențial.

Inquam Photos / Octav Ganea

DC News: Ne puteți explica ce înseamnă mai exact infracțiunea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale?

Avocat Toni Neacșu: Cred că totuși i s-a reținut o tentativă la această infracțiune. E o infracțiune prevăzută în Codul penal, care presupune un atentat săvârșit împotriva ordinii constituționale în România, respectiv un atac armat care ar avea ca finalitate o lovitură de stat sau o răsturnarea a unei autorități. Asta este prin definiție. În schimb, este incriminată și tentativa (adică pregătirea pentru așa ceva).

Or, având în vedere că am văzut cu toții astăzi că s-au găsit pe la persoanele acestea care erau în anturajul domnului Georgescu arsenale de arme care nu au cum să fie autorizate în România, pentru simplul considerent că au caracter militar și numai forțele armate ale României au dreptul să dețină așa ceva legal în România, bănuiesc că aceste persoane (mă refer la Horațiu Potra și ceilalți din jurul lui unde s-au făcut acele percheziții) sunt cele care, într-un fel sau altul, sunt acuzate, bănuite, suspectate că ar fi pregătit o acțiune armată, sub orice fel, pentru a răsturna ordinea constituțională. (N.r., Motivele ar putea fi diverse): pentru a dărâma Guvernul, a provoca dezordine în cadrul unui protest public, a lua cu asalt, efectiv, o instituție, cum ar fi Curtea Constituțională, ceva de felul ăsta. Bănuiesc că asta se cercetează.

În măsura în care cineva i-a sprijinit pe cei care intenționau să facă astfel de acțiuni și se pregătiseră să o facă, în sensul că se înarmaseră și aveau, eventual, un plan de acțiune, acea persoană (dacă ar fi fost în cunoștință de cauză și i-ar fi sprijinit sub orice formă), da, poate fi acuzată de complicitate la această infracțiune. Nu știu dacă este vorba despre domnul Georgescu, pentru că nu am informațiile necesare.

DC News: E justificată măsura confiscării sau indisponibilizării sumelor de bani și a armelor în cazul grupării din jurul lui Horațiu Potra? Când se iau asemenea măsuri?

Avocat Toni Neacșu: Este o măsură care se poate lua în cadrul unui proces penal. În ce privește armele și tot acel arsenal militar care a fost găsit, măsura era chiar obligatorie pentru simplul considerent că se confiscă orice se găsește, printr-o percheziție, că este deținut nelegal - deci absolut orice lucru nelegal pe care îl găsești, obiecte nelegale etc.

Repet, nu există autorizații pentru mitraliere militare în România pe care să le poată obține o persoană fizică obișnuită. Pentru mitraliere, care evident că au destinație strict militară, nu poți să deții astfel de arme în România, pentru că asta este legislația noastră, e foarte strictă - și, după părerea mea, e bine că e așa. De asemenea, se indisponibilizează și sumele de bani în măsura în care există tocmai pentru a se stabili care-i proveniența lor - dacă au o proveniență legală, dacă sunt deținute legal și așa mai departe. Dar este o măsură firească în cadrul unui proces penal. Ele vor fi confiscate (în sensul că vor fi luate efectiv de la persoana respectivă) doar în măsura în care va exista o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare. Altfel nu. Până atunci, rămân la dispoziția parchetului, adică sunt indisponibilizate.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

DC News: Fapte ca acestea (acțiuni împotriva ordinii constituționale, promovarea, în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit etc.), dacă se dovedesc, dacă se probează, ar fi motive solide de invalidare a candidaturii domnului Călin Georgescu de către Curtea Constituțională?

Avocat Toni Neacșu: Atunci când vorbim de interzicerea unei persoane de a candida la funcția de președinte, trebuie să avem în vedere că, potrivit legislației actuale, e necesar să există o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare care, în același timp, să interzică expres și dreptul de a candida. E absolut imposibil ca, în perioada următoare (adică până când își va depune candidatura domnul Călin Georgescu), această hotărâre judecătorească să fie pe piață. Nu are cum. Un dosar durează mult mai mult.

Deci, din acest punct de vedere, e cât se poate de clar că nu acesta va fi impedimentul pentru depunerea, respectiv finalizarea candidaturii domnului Georgescu (deci nu existența acestui dosar), ci, cel mai probabil, după aprecierea mea, evaluarea pe care o va face Curtea Constituțională pe modelul Hotărârii nr. 2 din 5 octombrie 2024, care a privit-o pe doamna Diana Șoșoacă, cu privire la neconstituționalitatea candidaturii domnului Călin Georgescu, având în vedere profilul său, respectiv implicările dumnealui în acțiuni care sunt anticonstituționale.

Altfel spus, Curtea Constituțională ne-a spus, prin acea Hotărâre din 5 octombrie 2024 și, mai recent, prin declarațiile pe care le-a făcut președintele Curții Constituționale, Marian Enache, în interviul pe care l-a dat, că va veghea ca nicio persoană care nu respectă în mod real valorile Constituției României să nu poată candida. Asta ne-a spus Curtea Constituțională și asta va face.

Deci, ceea ce se întâmplă acum, respectiv existența acestui dosar, simplele acuzații care i se aduc domnului Georgescu, indiferent că sunt dovedite sau nu (pentru că în momentul de față nu avem dovezi definitive, deoarece numai o instanță le va putea dovedi) cred că va da Curții Constituționale posibilitatea să evalueze această candidatură ca nerespectând aceste cerințe stricte constituționale, respectiv aderența candidatului la valorile constituționale ale României - care înseamnă democrație, stat de drept, valori europene, pluripartidism și altele similare.

