”Hala Laminor este aproape finalizată. Sper să avem acordul Consiliului Local, să ne luăm un partener serios, solid, potent și să facem împreună un hub social acolo. Este de mare potențial și avem nevoie, în Sectorul 3, de poli de dezvoltare. Acesta va fi un mare motor de dezvoltare a Sectorului 3, din toate punctele de vedere, inclusiv locuri de muncă. Aici vom avea mii de locuri de muncă la Hala Laminor. Or, Sectorul 3 are nevoie de locuri de muncă pentru că s-a dezvoltat ca sector dormitor. Veneau oamenii să doarmă aici și munceau în Sectorul 1 sau Sectorul 2.”, a spus Robert Negoiță.

Hala Laminor, un social hub

”Social hub înseamnă un oraș în sine. Adică acolo ai toate activitățile posibile, de la zonă de office la birourile primăriei. Intenționăm să facem acest lucru pentru a crește zona. În acest moment, acolo unde avem acum primăria este o zonă foarte bună, foarte bine poziționată, dar deja foarte aglomerată. Dacă vă uitați la modelul american, ei și-au dus zonele administrative în afara aglomerărilor. Avem tendința să spunem că New York, cel mai mare oraș, e capitala... dar, nu. Ei nu vor să agraveze ceea ce există deja la nivel de aglomerație. Prin urmare, Washington este capitala federală a SUA. Trebuie spus că este la dimensiunea Sectorului 3. Au făcut aceasta dintr-o strategie foarte bună. Haideți să nu aglomerăm ceea ce este deja aglomerat și să creștem și alte zone. Washington este un oraș cu mari probleme sociale, ca să nu spun și economice. Și iată că au reușit să rezolve.”, a declarat Robert Negoiță.

”Hala Laminor era într-o zonă foarte defavorizată. Noi am achiziționat-o tocmai în ideea ca să ridicăm acea zonă. Astăzi, Sectorul 3 nu mai are zone de nefrecventat pentru că am investit mult și am stat cu multă atenție pe zonele vulnerabile, astfel încât să le ridicăm și să rezolvăm această problemă. Hala Laminor a transformat deja acea zonă și o va transforma, în perioada imediat următoare, într-o mare zonă de dezvoltare și într-o zonă foarte atractivă.”, a mai spus Robert Negoiță.

Inaugurare în Sectorul 3. Primarul Robert Negoiță: La fiecare două săptămâni deschidem o grădinită și o creșă

Grădinița nr. 241 din Sectorul 3 a inaugurat un nou corp de clădire.

„Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a inaugurat astăzi, alături de Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, și de Inspectorul Școlar General pentru București, Vlad Florentin Drinceanu, un nou corp la Grădinița nr. 241 - Peștișorul de Aur (str. Rotundă nr. 19).

„Domnule ministru vă mulțumesc încă o dată că v-ați respectat angajamentul și ați venit să inaugurăm o altă grădiniță și creșă în Sectorul 3. Așa cum ne-am angajat, la fiecare două săptămâni în ziua de luni, în Sectorul 3 mai inaugurăm o creșă și grădiniță. Trebuie să promovăm învățământul. Știm cu toții că învățământul este cea mai bună investiție de aceea trebuie promovat. Facem tot ce este posibil ca până la începutul noului an școlar să inaugurăm cât mai multe grădinițe și creșe, astfel încât să onorăm toate solicitările primite din partea părinților. Astăzi am inaugurat un nou corp de clădire care cuprinde 24 de grupe în plus, dintre care nouă grupe destinate antepreșcolarilor și 15 preșcolarilor”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

„Am ținut să fiu prezent la inaugurarea celei de-a treia grădinițe și sper să fim invitați cât mai des la astfel de evenimente. Această grădiniță are trei corpuri de clădire, în primele două învață 13 grupe de preșcolari, iar astăzi inaugurăm un alt treilea corp de clădire în care vor învața 24 de grupe de copii (9 pentru antepreșcolari și 15 de grădiniță). Este un lucru extraordinar, îmi doresc ca peste tot să deschidem grădinițe cu includerea antepreșcolarilor, cel puțin la jumătate față de câte se deschid în Sectorul 3”, a declarat Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației. Vezi continuarea aici!

