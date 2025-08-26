Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii

Nemulțumirile primarilor persistă pe fondul reducerii semnificative a bugetelor pentru investiții sau chiar eliminării altor proiecte importante.

Autoritățile locale riscă să piardă sume semnificative din bugetele destinate investițiilor, în contextul pregătirii de către Guvern a celui de-al doilea pachet de măsuri de austeritate. Potrivit estimărilor, peste 30% din proiectele finanțate prin PNRR și programele Anghel Saligny, care deserveau comunitățile locale, ar putea fi afectate.

Ministerul Dezvoltării a trimis o variantă finală a Pachetului 2

Primarii au propus să li se ofere posibilitatea de a decide ce proiecte să prioritizeze și să reducă numărul acestora, pentru a folosi mai eficient fondurile disponibile. În schimb, Ministrul Dezvoltării a trimis azi dimineață o variantă finală a pachetului, care nu le permite autorităților locale să-și gestioneze prioritățile, potrivit primarului municipiului Galați, Ionuț Pucheanu.

„Ori, noi, primarii, suntem luați la mișto, ori într-adevăr, așa cum auzisem cândva, în ministere nu ministrul contează, nu premierul, ci niște funcționari publici”, a declarat primarul într-o intervenție TV, referindu-se la modul în care a fost tratată propunerea primarilor.

Nemulțumirile vin și din faptul că fondurile distribuite de Guvern rămân calculate pe baza datelor de la recensământ și nu pe baza statisticilor actualizate ale INS, ceea ce duce la sume mai mici pentru administrațiile locale.

