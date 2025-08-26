Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele

Guvernanții vor să implementeze taxarea inversă pentru vânzarea de fructe și legume începând cu anul 2026, în lupta statului cu evaziunea fiscală.

Ministerul de Finanțe ia, „în sfârșit”, o măsură bună, spune profesorul Mircea Coșea, privind taxarea inversă anunțată de ministrul Alexandru Nazare.

Aceasta are un efect pozitiv asupra colectării și reducerii evaziunii fiscale, mai apreciază specialistul, deși există câteva aspecte tehnice ce trebuie clarificate de ANAF.

„Este o măsură bună, în sfârșit, pe care o ia ministerul de Finanțe. Se vorbește mult despre această taxare inversă, dar n-a prea fost pusă în practică. Mai ales la categoria a tot ce înseamnă produse alimentare, legume-fructe.

Lucrurile astea ar fi foarte binevenite. Are, sigur, un efect pozitiv asupra colectării și asupra reducerii evaziunii fiscale”, a punctat acesta.

Posibile probleme în implementarea măsurii

Totuși, profesorul consideră că o problemă ar putea apărea la nivel de birocrație, subliniind că, deși măsura este binevenită, implementarea ei depinde de respectarea procedurilor și a termenelor tehnice.

„Are anumite probleme de natură tehnică, care trebuie să fie îndeplinite. Și aici e o chestiune pe care bănuiesc că ANAF-ul ar trebui să o lămurească. Am o părere bună despre felul în care se va implementa, pentru că deja, la nivelul ANAF, se discută posibilitatea ca această instituție să lucreze mai bine de acum înainte.

Este o chestiune care, în momentul de față, face o lumină mai bună asupra măsurilor pe care Guvernul le ia. Nu am niciun fel de rezervă în legătură cu efectele pozitive ale acestei măsuri. Problema pe care o ridic eu e de natură tehnică: dacă suntem pregătiți să o punem în practică și ce perioadă de timp va trebui să treacă ca ea să fie operațională.

Este necesar să existe un control mai bun asupra circulației documentelor, asupra modului în care ele sunt întocmite și respectarea timpului la care ar trebui să fie întocmite. Problemele tehnice sunt legate, din câte știu, de respectarea acestor termene, proceduri care ar trebui să fie puse-n practică. Nu sunt probleme tehnice de natură foarte complicată.

Este o măsură binevenită. Lucrurile sunt destul de simple din acest punct de vedere”, a conchis profesorul universitar doctor Mircea Coșea.

Cum funcționează taxarea inversă?

Taxarea inversă reprezintă un mecanism fiscal aplicat în special în domeniul TVA, prin care responsabilitatea plății taxei către stat se mută de la vânzător la cumpărător. Într-o tranzacție obișnuită, furnizorul facturează produsul sau serviciul cu TVA, încasează taxa de la client și apoi o virează la bugetul statului.

În cazul taxării inverse, furnizorul emite factura fără TVA, iar cumpărătorul este cel care înregistrează atât TVA-ul colectat, cât și pe cel deductibil, fără ca vreo sumă să fie efectiv plătită între părți. Practic, TVA-ul rămâne doar un joc de înregistrări contabile, fără un transfer real de bani.

Acest mecanism ajută la reducerea evaziunii fiscale și la limitarea fraudei de tip „carusel” (când TVA-ul este colectat de la clienți, dar nu mai ajunge la stat). Pentru companii, taxarea inversă simplifică fluxul de numerar, deoarece nu mai există obligația de a achita TVA-ul la achiziție și de a aștepta apoi rambursarea lui.

La nivel macroeconomic, implementarea taxării inverse duce la creșterea gradului de colectare a TVA-ului, reducerea pierderilor la buget și un climat de afaceri mai stabil, în care firmele corecte nu mai sunt dezavantajate în fața celor care încercau să evite plata taxelor.

Amintim că Ministerul Finanțelor pregătește introducerea taxării inverse pentru sectorul legume-fructe. Subiectul va fi discutat și negociat cu Comisia Europeană, în luna septembrie. Măsura ar putea fi extinsă și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală, potrivit ministrului.

România are cea mai mică rată de încasare a TVA dintre țările Uniunii Europene.

