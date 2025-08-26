Data publicării:

EXCLUSIV  Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Economie
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Guvernanții vor să implementeze taxarea inversă pentru vânzarea de fructe și legume începând cu anul 2026, în lupta statului cu evaziunea fiscală. 

Ministerul de Finanțe ia, „în sfârșit”, o măsură bună, spune profesorul Mircea Coșea, privind taxarea inversă anunțată de ministrul Alexandru Nazare.

Aceasta are un efect pozitiv asupra colectării și reducerii evaziunii fiscale, mai apreciază specialistul, deși există câteva aspecte tehnice ce trebuie clarificate de ANAF.

„Este o măsură bună, în sfârșit, pe care o ia ministerul de Finanțe. Se vorbește mult despre această taxare inversă, dar n-a prea fost pusă în practică. Mai ales la categoria a tot ce înseamnă produse alimentare, legume-fructe.

Lucrurile astea ar fi foarte binevenite. Are, sigur, un efect pozitiv asupra colectării și asupra reducerii evaziunii fiscale”, a punctat acesta.

Posibile probleme în implementarea măsurii

Totuși, profesorul consideră că o problemă ar putea apărea la nivel de birocrație, subliniind că, deși măsura este binevenită, implementarea ei depinde de respectarea procedurilor și a termenelor tehnice.

„Are anumite probleme de natură tehnică, care trebuie să fie îndeplinite. Și aici e o chestiune pe care bănuiesc că ANAF-ul ar trebui să o lămurească. Am o părere bună despre felul în care se va implementa, pentru că deja, la nivelul ANAF, se discută posibilitatea ca această instituție să lucreze mai bine de acum înainte.

Este o chestiune care, în momentul de față, face o lumină mai bună asupra măsurilor pe care Guvernul le ia. Nu am niciun fel de rezervă în legătură cu efectele pozitive ale acestei măsuri. Problema pe care o ridic eu e de natură tehnică: dacă suntem pregătiți să o punem în practică și ce perioadă de timp va trebui să treacă ca ea să fie operațională.

Este necesar să existe un control mai bun asupra circulației documentelor, asupra modului în care ele sunt întocmite și respectarea timpului la care ar trebui să fie întocmite. Problemele tehnice sunt legate, din câte știu, de respectarea acestor termene, proceduri care ar trebui să fie puse-n practică. Nu sunt probleme tehnice de natură foarte complicată.

Este o măsură binevenită. Lucrurile sunt destul de simple din acest punct de vedere”, a conchis profesorul universitar doctor Mircea Coșea.

Cum funcționează taxarea inversă?

Taxarea inversă reprezintă un mecanism fiscal aplicat în special în domeniul TVA, prin care responsabilitatea plății taxei către stat se mută de la vânzător la cumpărător. Într-o tranzacție obișnuită, furnizorul facturează produsul sau serviciul cu TVA, încasează taxa de la client și apoi o virează la bugetul statului.

În cazul taxării inverse, furnizorul emite factura fără TVA, iar cumpărătorul este cel care înregistrează atât TVA-ul colectat, cât și pe cel deductibil, fără ca vreo sumă să fie efectiv plătită între părți. Practic, TVA-ul rămâne doar un joc de înregistrări contabile, fără un transfer real de bani.

Acest mecanism ajută la reducerea evaziunii fiscale și la limitarea fraudei de tip „carusel” (când TVA-ul este colectat de la clienți, dar nu mai ajunge la stat). Pentru companii, taxarea inversă simplifică fluxul de numerar, deoarece nu mai există obligația de a achita TVA-ul la achiziție și de a aștepta apoi rambursarea lui.

La nivel macroeconomic, implementarea taxării inverse duce la creșterea gradului de colectare a TVA-ului, reducerea pierderilor la buget și un climat de afaceri mai stabil, în care firmele corecte nu mai sunt dezavantajate în fața celor care încercau să evite plata taxelor.

Citește și: Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii

Amintim că Ministerul Finanțelor pregătește introducerea taxării inverse pentru sectorul legume-fructe. Subiectul va fi discutat și negociat cu Comisia Europeană, în luna septembrie. Măsura ar putea fi extinsă și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală, potrivit ministrului.

România are cea mai mică rată de încasare a TVA dintre țările Uniunii Europene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
26 aug 2025, 15:21
Curs valutar BNR marți 26 august
26 aug 2025, 13:44
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
26 aug 2025, 12:35
Scandalul microbuzelor electrice la preț dublu, contrazis din toate părțile. Confuzie între cele cu 8 locuri și cele cu 16, dar și la prețurile cu TVA sau fără
26 aug 2025, 12:22
Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri: 626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole
26 aug 2025, 09:46
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
26 aug 2025, 09:53
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Curs valutar BNR luni 25 august
25 aug 2025, 14:36
ROMARM, pas important în procesul de guvernanță corporativă. Parteneriate cu Rheinmetall, Northrop Grumman, General Dynamics, Beretta și Periscope Aviation
25 aug 2025, 12:58
Gigantul olandez al cafelei, care deține Jacobs, vândut către americanii care au Dr. Pepper. Tranzacție de miliarde
25 aug 2025, 10:38
Lagarde (BCE): Muncitorii străini, colacul de salvare al economiei europene
23 aug 2025, 20:35
Cancelarul german Friedrich Merz apără firmele mijlocii: Nu vor plăti taxe mai mari sub mandatul meu
23 aug 2025, 18:29
Canicula afectează economia UE. Producţia de porumb a scăzut simţitor
23 aug 2025, 10:51
Curs valutar BNR vineri 22 august, valabil în weekend și luni
22 aug 2025, 18:11
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
22 aug 2025, 10:47
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
22 aug 2025, 09:59
Guvern: Au fost alocaţi banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului
21 aug 2025, 15:30
Retragerea banilor din pilonul II de pensii, modificată. Procent nou / update
21 aug 2025, 12:42
Vânzarea E.ON către ungurii de la MVM, oprită de Guvern. Cazul ajunge pe masa CSAT
20 aug 2025, 18:34
Puteți cere, online, tichetul electronic de energie, în platforma EPIDS
20 aug 2025, 14:52
Comerțul cu avioane, decizie politică. Cine câștigă și cine pierde în lupta dintre Boeing și Airbus
20 aug 2025, 14:49
”Afacerea” închidem firme în 3 zile: cum funcționează. ”E treaba noastră ce facem mai departe”. Economistul Adrian Negrescu, avertisment
19 aug 2025, 19:40
Guvernul a adoptat măsuri pentru ajustarea investițiilor din PNRR și a aprobat fonduri de urgență pentru comunități afectate
19 aug 2025, 14:01
În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) vor apărea încă două „meserii”
19 aug 2025, 11:22
Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive
19 aug 2025, 08:37
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
18 aug 2025, 21:15
Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus în această săptămână
18 aug 2025, 15:18
UE a crescut importul de gaze lichefiate rusești
18 aug 2025, 14:38
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
18 aug 2025, 08:38
Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți banii
16 aug 2025, 11:33
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
16 aug 2025, 10:00
Fitch reconfirmã ratingul suveran al României
16 aug 2025, 01:17
Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți
15 aug 2025, 11:06
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale. De ce judecătorii CCR nu sunt incluși în modificări - DOCUMENT
14 aug 2025, 20:53
Chirieac: Vă dau o veste în exclusivitate. Dobânda ascunsă a datoriei României
14 aug 2025, 20:22
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
14 aug 2025, 16:38
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
14 aug 2025, 16:15
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
14 aug 2025, 14:33
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
14 aug 2025, 14:16
Curs valutar BNR 14 august
14 aug 2025, 13:32
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
14 aug 2025, 10:19
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
14 aug 2025, 09:48
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
14 aug 2025, 09:35
Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Shein și Temu, principalele vizate
13 aug 2025, 13:36
Taxă nouă pentru multinaționale. Transferurile de profituri artificiale nu au fost controlate până acum!
13 aug 2025, 13:38
Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. ”Suntem cu spatele la zid”
13 aug 2025, 12:49
Costel Fotea: Agricultura gălățeană are viitor
13 aug 2025, 09:20
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
12 aug 2025, 18:07
Cum se diminuează pensiile. Milioane de români, afectați
12 aug 2025, 16:33
”Evitarea recesiunii este posibilă” spune guvernatorul BNR. Mugur Isărescu arată cel mai important grafic pentru România
12 aug 2025, 12:52
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați
12 aug 2025, 12:42
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Condițiile stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia: O propunere corectă, în primul rând față de polonezi
acum 14 minute
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
acum 25 de minute
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
acum 32 de minute
A alimentat, a plecat, a uitat… soția! Românul care și-a lăsat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul a fost cel care i-a spus că mama lipsește
acum 35 de minute
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
acum 1 ora 9 minute
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
acum 1 ora 29 minute
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
acum 1 ora 34 minute
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
acum 6 ore 37 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
pe 25 August 2025
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel