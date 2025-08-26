Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii

O măsură anunțată de ministrul Alexandru Nazare ar urma să permită o creștere importantă a veniturilor bugetare și, pe termen lung, să aducă beneficii importante pentru români.

O măsură anunțată de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, ar urma ca, pe termen lung, să permită beneficii importante pentru toți românii, de la creșterea valorii bonurilor de masă până la reducerea treptată a taxelor pe salariul minim.

”Extinderea taxării inverse reprezintă o măsură vitală pentru viitorul economiei, iar efectele se vor vedea în creşterea rapidă a veniturilor bugetare din zona de TVA. Măsura salutară anunţată de ministrul Nazare ar trebui extinsă la majoritatea sectoarelor dinamice din economie, care au legătură cu consumul.

Nu cred că vor fi probleme în a convinge Comisia Europeană de necesitatea acestui demers menit, în esenţă, să reducă gap-ul de TVA de peste 9 miliarde de euro, cel mai mare din UE.

Sper ca măsura să fie extinsă în Pachetul 3 alături de alte câteva soluţii despre care am mai spus că sunt prioritare, din punctul meu de vedere, precum creşterea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei şi reducerea treptată a taxelor pe salariul minim.

La cât de mare este inflaţia, valoarea actuală a tichetului de masă a devenit irelevantă şi este nevoie să o corelăm cu preţurile reale din magazinele alimentare şi restaurante. Tot în Pachetul 3 văd ca fiind esenţiale eliminarea impozitului pe construcţii speciale şi adoptarea unui set de măsuri pentru dezvoltarea unui ecosistem de finanţare alternativă a companiilor româneşti prin intermediul Fondului Proprietatea.

În acest caz, văd că cei de la ROCA FP, firma românească desemnată să preia administrarea fondului, are aceste intenţii pe care le consider esenţiale pentru viitorul economic al României - să transforme FP într-un adevărat fond de investiţii cu focus pe private equity, pe finanţarea companiilor româneşti cu potenţial. Există o mulţime de fonduri internaţionale interesate de România şi care aşteaptă să intre în piaţă prin astfel de vehicule investiţionale, cu un brand sănătos şi listat la Bursa de Valori Bucureşti.

Avem nevoie de soluţii pentru susţinerea economiei şi cred că Pachetul 3, pe care sper să îl vedem aprobat până în octombrie, să se focuseze pe astfel de demersuri” a menționat economistul Adrian Negrescu, pe Facebook.

