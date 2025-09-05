Data actualizării: | Data publicării:

George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."

Autor: Irina Constantin | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, a transmis pe blogul său o scrisoare deschisă în care critică actuala coaliție de guvernare și acuză atacuri la adresa magistraților.

În mesajul publicat, George Simion susține că se adresează „în calitate de cetățean al României” și cere magistraților să rămână „fermi în apărarea democrației și a statului de drept”. Liderul AUR afirmă că respectul pentru puterea judecătorească a fost „transformat în batjocură” și denunță ceea ce numește „dezinformări și invective” din partea actualei guvernări.

"În aceste momente de cumpănă, mă adresez dumneavoastră în calitate de cetățean al României, iar nu de om politic sau președinte de partid. Vă rog să nu percepeți aceste rânduri ca pe un demers politicianist, căci în zilele noastre politicianist este doar limbajul suburban și denigrator la adresa corpului magistraților.

Am urmărit siderat seria de dezinformări și denigrări care au fost aruncate de majoritatea politicienilor din actuala coaliție de guvernare asupra întregului corp profesional al magistraților și al altor categorii de personal din justiție.

Am trăit aceeași senzație de revoltă care mă cuprinde de fiecare dată când eu personal, familia, prietenii sau colegii mei, suntem împroșcați cu noroi, se folosesc în scop denigrator minciuni cărora li se atribuie putere de adevăr absolut și, ca la un semn, toată propaganda plătită din fonduri publice le preia și le consideră realități irefutabile. S-a întâmplat și în aceste zile când am fost, din nou, vinovatul de serviciu. Vina: sora și cea mai apropiată din mătușile mele sunt judecătoare, deci… vinovate!

Simion: Respectul care se cuvine puterii judecătorești, transformat în batjocură

Respectul care se cuvine puterii judecătorești a fost efectiv transformat în batjocură de actuala putere, iar un întreg corp profesional a fost pus la zid și făcut responsabil de situația economică dezastruoasă în care actuala coaliție a aruncat România, fiind folosite apelative incalificabile la adresa tuturor judecătorilor și procurorilor, de genul: ”nesimțiți”, ”îmbuibați”, ”lacomi”, ”leneși”, ”incompetenți”, etc. Toate acestea, fără a se aduce însă niciun argument concret, real, pentru aceste invective, ci folosindu-se de dezinformări, tot astfel cum atât eu, cât și partidul din care fac parte suntem catalogați în permanență de aceleași canale de propagandă, fără argumente, drept ”extremiști”, ”pro-ruși” sau ”anti-europeni”, fără a se aduce în sprijinul acestor invective argumente sau fapte concrete, ci prin prezentarea unor minciuni și speculații ieftine, fără fundament.

În loc să găsească soluții pentru ca veniturile tuturor cetățenilor să atingă un nivel decent, acești profitori din fruntea Statului se aruncă asupra unei puteri a statului, pe care o amenință cu măsuri abuzive, în speranța că o vor pune în subordinea lor, așa cum au procedat cu toate persoanele ce dețin funcții publice în stat și cu cea mai mare parte a presei, pentru a continua parcursul anti-democratic, autoritar, al Statului Român și a pauperiza toată populația, fără consecințe politice sau juridice pentru ei.

Fără a nega dorința de îmbunătățire a performanței pentru toate categoriile profesionale, nu doar pentru magistrați, năzuința de a face din justiția română un serviciu pus exclusiv în slujba cetățenilor români, iar nu a unor politicieni vremelnic cocoțați în funcții, nu pot să asist impasibil la încercarea de a pune sub control o putere judecătorească și așa slăbită de așa-zise ”reforme” permanente, an de an din ce în ce mai dezastruoase, o putere secătuită de resurse materiale și umane și asaltată necontenit de solicitări care mai de care mai oculte, inclusiv acelea de a denatura rezultatul unor alegeri libere și corecte.

Mesaj pentru judecători

Puterea judecătorească a rămas ultima pavăză în calea puterii discreționare, a autoritarismului puterii executive, fiind stavila care mai poate apăra drepturile și libertățile cetățenilor, inclusiv ale mele, George Simion, ca simplu cetățean. Echilibrul puterii în stat nu se respectă nici în raport cu puterea legislativă: aceste pachete ale foamei sunt trecute samavolnic prin Parlament, fără dezbateri, fără posibilitatea reală de a le îmbunătăți.

Vă scriu această scrisoare deschisă pentru a vă încuraja să rămâneți puternici și fermi în apărarea democrației, a statului de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor români și să nu cedați șantajului fără precedent la care este astăzi supusă puterea judecătorească, toată magistratura în ansamblul său, în scopul subordonării acesteia.

Vă cer, așadar, să apărați drepturile tuturor, atât ale voastre, cât și ale cetățenilor hăituiți de actuala putere, prin samavolnice tăieri de salarii și pensii și abuzive creșteri de taxe și impozite, concedieri discreționare și înlocuiri în funcții a profesioniștilor cu sinecuriști și clientelă de partid.

Nu este momentul să cedați independența voastră în fața unor uzurpatori care practică în mod constant arta șantajului, a minciunii și a denigrării.

Apelul lui Simion

Fac un apel pe această cale la toți cetățenii români să nu se lase manipulați de discursul urii, practicat de actuala clasă politică aflată vremelnic la putere, și să nu dea dovadă de manifestări de violență și denigrări la adresa magistraților, cetățeni ai României învestiți prin Constituție cu prerogativa înfăptuirii dreptății ce li se cuvine tuturor.

Eu, cetățeanul George Simion, voi apăra orice cetățean al acestei țări care este nedreptățit de autoritățile statului, ceea ce vă rog să o faceți voi toți, judecători și procurori, fiind singurii care mai aveți prerogativa restabilirii ordinii constituționale și a legalității în acest marasm de nelegalitate și haos legislativ.

Cu toată inima îndreptată către poporul nostru, profund zdruncinat și dezamăgit de neputința guvernanților săi, dar cu speranța de mai bine!", a scris Simion pe blogul său.

