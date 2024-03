Gata cu pasul în spate făcut de Iulian Dumitrescu: Este propunerea PNL pentru șefia CJ Prahova

PNL Prahova a anunțat că Iulian Dumitrescu, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, cercetat de DNA, va candida pentru un nou mandat la şefia CJ Prahova.

”Primarii liberali din judeţul Prahova au trimis o scrisoare deschisă conducerii Partidului Naţional Liberal în care îşi manifestă susţinerea pentru candidatura lui Iulian Dumitrescu în vederea unui nou mandat de preşedinte de CJ. Solicitarea a fost materializată şi printr-o decizie luată astăzi, 20.03.2024, în unanimitate, în cadrul Colegiului Director Judeţean al PNL Prahova”, transmite PNL Prahova într-un comunicat.

Cercetat de DNA

Preşedintele CJ Prahova are interdicţie să îşi exercite funcţia pentru că este cercetat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită şi fals în declaraţii.

După ce a fost pus sub acuzare, Dumitrescu a anunţat că demisionează din toate funcţiile deţinute în PNL, mai exact, prim-vicepreşedinte PNL şi preşedinte al PNL Prahova.



”Având în vedere existenţa dosarului în care DNA mi-a adus acuzaţiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă”, a scris la momentul respectiv Iulian Dumitrescu pe Facebook.

În acest dosar sunt cercetate sub control judiciar și alte două persoane, sora lui Dumitrescu, pentru complicitate la luare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, şi cumnatul acestuia, pentru complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii.

Fonduri europene și proiecte

Printre argumentele aleşilor locali de susţinere a candidaturii lui Iulian Dumitrescu se află și ”performanţa fără precedent” a acestuia în atragerea de fonduri europene, dar şi valoarea totală a proiectelor contractate în ultimii trei ani şi jumătate, conform sursei citate.

”De asemenea, au fost demarate lucrările la centurile ocolitoare de la Comarnic, Azuga-Buşteni, Păuleşti, Mizil şi Câmpina, reabilitarea extinderii reţelelor de apă şi canal în 42 de localităţi din judeţul Prahova, înfiinţarea reţelei de gaze naturale în 9 localităţi de pe Valea Slănicului, dar şi investiţiile fără precedent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constantin Andreoiu Ploieşti, condus de Bogdan Nica. (...) În opinia semnatarilor scrisorii, Iulian Dumitrescu este garanţia că proiectele începute vor fi duse la bun sfârşit şi că localităţile Prahovei vor continua să se dezvolte şi să prospere”, este precizat în comunicat, conform Agerpres

Cei care au semnat scrisoarea de susținere spun că judeţul Prahova are nevoie de continuitate.

”Sunt proiecte importante şi mari, aşa cum nu au existat nicicând după Revoluţie. Pentru toate am muncit mult şi greu, împreună, în echipă. Ele au fost posibile datorită unei colaborări bune şi eficiente între unităţile administrativ-teritoriale şi Consiliul Judeţean condus de Iulian Dumitrescu. În acest moment, Prahova nu îşi permite experimente administrative şi costurile unor blocaje sunt absolut uriaşe. Judeţul nostru are nevoie de continuitate”, se arată în scrisoarea primarilor PNL din Prahova, conform comunicatului citat.

