Florinela Georgescu, meteorolog ANM: Trebuie să ne așteptăm la o vreme de iarnă rece

Florinela Georgescu, directorul executiv al ANM, a explicat cum va fi vremea în zilele ce urmează. Se pare că deși în unele zone din țară se mai încălzește, în cea mai mare parte a țării va fi frig și vom avea și ninsori, dar și viscol în zonele montane. În plus, frig va fi și săptămâna viitoare. Florinela Georgescu a declarat că meteorologii se așteaptă ca "săptămâna viitoare să aducă temperaturi în marea parte a țării sub norma primei decade a lunii februarie".

"În primul rând trebuie să ne așteptăm la o vreme de iarnă rece în zonele vestice, estice și centrale, acolo unde vor fi precipitații local abundente, mai ales ninsori în zonele montane, mixte în cele mai joase. Tot la munte la început, adică astăzi până mâine spre prânz sunt așteptate intensificări ale vântului, care pe crestele cele mai înalte vor aduce fenomenul de viscol, iar în următoarele două zile e posibil ca perioade cu vânt puternic să fie și în celelalte masive montane.

La fel de frig și săptămâna următoare

Pe de altă parte, într-adevăr, temperaturile, mai ales pe partea de sud a teritoriului, vor marca o ușoară creștere pe parcursul zilelor. temperaturile se vor încadra în general între 0 și 8 grade, până spre sfârșitul săptămânii. În schimb, nopțile s-ar putea ca tot așa, spre sfârșitul săptămânii să fie mai reci, mai ales în partea de nord, centru, chiar în partea de sud-vest a teritoriului, în regiunile depresionare urmând să coboare sub limita înghețului de -10 grade, cel mai probabil în diminețile zilelor de sâmbătă și duminică. Ne așteptăm ca și săptămâna viitoare să aducă temperaturi în marea parte a țării sub norma primei decade a lunii februarie", a declarat Florinela Georgescu la Realitatea Plus.

