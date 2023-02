După eveniment, câțiva experți internaționali care au participat la discuțiile organizate de New Strategy Center (NSC) au făcut declarații de presă cu privire la războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Printre cei care au oferit declarații se numără amiralul ucrainean (ret.) Ihor Kabanenko, fost ministru adjunct al Apărării la Kiev, dar și generalul (ret.) Sir James Everard (Chairman of the International Consultative Board, News Strategy Center, former Deputy Supreme Allied Commander Europe), precum și generalul (ret.) Ben Hodges (former commander United States Army in Europe).

Interviurile vor fi difuzate vineri, 24 februarie 2023, începând cu ora 14:00.

Despre conferința „Unmanned Systems Forum” ,organizată de New Strategy Center. Ministrul Tîlvăr a făcut referire la importanța sistemelor fără pilot

La conferință au participat oficiali și experți civili și militari atât din România, cât și din alte state membre NATO și UE, precum și reprezentanți ai mediului academic și a unor companii cu o vastă experiență în domeniu.

Războiul din Ucraina se caracterizează printr-o folosire intensă, la scară mare, a sistemelor fără pilot, ceea ce își va pune amprenta atât asupra dezvoltării acestora, cât și a sistemelor care să contracareze dronele de orice tip. atât a Sub motto-ul „Smart Approach, Fast Development”, conferința a oferit un cadru pentru dezbateri și evaluări privind situația de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre ca urmare a agresiunii ruse în Ucraina și modul în care vor evolua în continuare tehnologiile disruptive.

Totodată, potrivit MApN, la conferință, ministrul Angel Tîlvăr a făcut referire la importanța sistemelor fără pilot în războiul modern, menționând că ,,Ministerul Apărării Naționale are, în derulare, mai multe programe de înzestrare importante în acest segment. Anul trecut a fost lansată licitația pentru achiziția de sisteme portabile de combatere a sistemelor de aeronave fără pilot la bord, de tipul UAS și Small UAS, pentru Forțele Terestre. De asemenea, la sfârșitul lunii decembrie, a fost semnat un acord cadru de achiziționare a șapte sisteme UAS Watchkeeper X, din Israel, care vor intra în dotarea Armatei României. Totodată, a fost obținută aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru achiziția de sisteme Bayraktar TB2, cu muniția aferentă și suportul logistic inițial.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News