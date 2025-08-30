Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Vremea
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Imagini recente, surprinse la Capidava, arată cum Dunărea s-a retras atât de mult încât a lăsat în urmă trei insule, iar în Deltă, lacuri întregi au secat. Fenomenul nu este izolat, ci parte a unei realități climatice care devine din ce în ce mai evidentă, a explicat climatologul Roxana Bojariu, într-o emisiune la DC News.

Roxana Bojariu, expert al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat că ceea ce trăim nu este o contradicție, ci o consecință a schimbărilor climatice. „Ceea ce s-a întâmplat la Capidava nu este un paradox. Pentru că, chiar dacă avem episoade scurte însă, cu precipitații foarte intense, apa nu are timp să se infiltreze foarte bine și scurgerea e mai ales la suprafață. Și atunci, practic, vorbim de condiții de secetă pe termen mai lung, nu doar în Europa de Sud, și în România, din păcate”.

Seceta și scăderea nivelului Dunării aduc însă și alte pericole, mai puțin vizibile publicului larg. „Un nivel al Dunării mai scăzut vine cu probleme legate nu doar de sursa de apă, de exemplu, pentru irigații sau pentru turism, vine cu probleme legate inclusiv pentru centrala de la Cernavodă. Pentru că, dacă un nivel al Dunării este mult prea scăzut, răcirea la Cernavodă se face mult mai dificil și, de la un anumit moment încolo, chiar ar trebui oprite reactoarele”, a avertizat climatologul.

Această situație nu ar fi o premieră în Europa. „Să ne amintim de ce s-a întâmplat în Franța, țară care se bazează foarte mult pe această energie nucleară și care, în verile trecute, în 2024, de exemplu, la un moment dat a trebuit să oprească multe dintre centralele nucleare, tocmai pentru că au avut probleme cu răcirea. S-a adăugat și o temperatură mai mare a apei de răcire, evident că temperatura aerului aduce o creștere și în temperatura râurilor și a fluviilor, așa că sunt complicații care vin, în cascadă, aș spune, pentru că lucrurile acestea funcționează într-un sistem, un sistem care de multe ori poate să amplifice niște perturbații inițiale”, a explicat Bojariu.

În fața acestor realități, climatologul insistă că nu mai putem privi fiecare problemă separat. „De aceea și necesitatea de a privi aceste fenomene extreme în contextul schimbării climei, într-un ansamblu și nu a încerca separat să vedem ce-i cu agricultura, ce-i cu generarea de energie, ce-i cu turismul. Va trebui să gândim niște măsuri care să vină pentru a ne adapta la noile modificări, niște măsuri care să aibă un cadru de sistem, un cadru holistic. E o mare problemă și e o problemă care trebuie rezolvată mai ales cu echipe multidisciplinare, în care să avem nu doar climatologi, ci să avem, evident, și hidrologi, dar nu numai atât, să avem sociologi, economiști, energeticieni, deci, practic, să acoperim toate aspectele vieții, nu numai la nivel personal, la nivel de comunitate locală, ci și la nivelul tuturor sectoarelor economice”.

Problema reală, spune Bojariu, este că România gândește fragmentat și reacționează prea lent. „Aici noi avem o problemă. Întotdeauna gândim fragmentat. E foarte greu să ne adunăm împreună, inclusiv în aria națională de cercetare, pentru a avea o imagine care să aducă toate aceste date împreună și să pună pe masa decidenților niște soluții integrate”, spune aceasta.

În plus, chiar și atunci când soluțiile există, autoritățile nu le tratează cu seriozitatea necesară. „Pe de altă parte, decidenții nu sunt de multe ori convinși că ar trebui să ia în seamă astfel de probleme. Se gândesc de azi pe mâine. Încep să ne ajungă din urmă inclusiv impactul istoric al creșterii concentrațiilor gazelor cu efect de seră și noi deja trăim schimbarea climei. Se va amplifica, dar se pare că decidenții noștri privesc lucrurile mult prea simplist și mult prea aici și acum”, adaugă ea.

Consecințele se văd deja, spune climatologul, iar exemplele recente nu lipsesc. „Soluțiile pe care decidenții le caută acum la problemele economice ar trebui să țină cont inclusiv de această componentă a modificărilor climatice, care deja impactează viața noastră de zi cu zi. Deja avem probleme cu aceste debite scăzute ale Dunării, deja avem probleme cu seceta în același timp cu inundații catastrofale care pot să aducă în comunități probleme imense, cum a fost la salina Praid. Ori nu poți să faci lucrurile să meargă uitându-te doar punctual ce s-a întâmplat la salina Praid, punctual ce se întâmplă cu nivelul rezervoarelor de apă, punctual ce se întâmplă cu amenajările hidro dintr-o anumită zonă. Nu, trebuie să privim lucrurile și în aspectul lor sistemic”, conchide specialista ANM.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România
30 aug 2025, 20:26
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
30 aug 2025, 12:28
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
30 aug 2025, 11:52
Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade
29 aug 2025, 08:15
Cod Galben de caniculă și disconfort termic. ANM, zonele vizate
28 aug 2025, 10:34
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
25 aug 2025, 14:40
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Prognoza pe două săptămâni, pe regiuni. Toamna vine cu temperaturi de vară, dar și cu vreme capricioasă
25 aug 2025, 13:34
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
25 aug 2025, 13:55
Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă
24 aug 2025, 12:02
RO-ALERT în București și Ilfov/ COD ROȘU în Iași/ Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea
22 aug 2025, 17:31
Cod portocaliu de averse și vijelii în 12 județe și la munte, vineri. Cod galben în peste jumătate din țară
22 aug 2025, 11:10
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie
19 aug 2025, 21:33
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
18 aug 2025, 19:01
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
18 aug 2025, 13:42
Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta
17 aug 2025, 22:06
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Cele mai noi știri
acum 29 de minute
Ce se întâmplă cu banii Rusiei înghețați de Europa? Toate opțiunile sunt pe masă
acum 45 de minute
Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi
acum 1 ora 3 minute
Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România
acum 1 ora 55 minute
Cel puțin trei morți și 94 de răniți, după deraierea unui tren în Egipt
acum 2 ore 36 minute
Zelenski, prima reacție după asasinarea fostului preşedinte al parlamentului ucrainean
acum 2 ore 47 minute
Mihai Trăistariu vrea să fie ispită la Insula Iubirii în 2026. „Sunt multe fete care mă abordează, nu mai pot scăpa de ele”
acum 3 ore 8 minute
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
acum 3 ore 15 minute
Alin Burcea, ANAT: Celula de criză a ”marelui” ministru deștept Miruță, care repatriază turiștii Cocktail Holidays, o minciună
Cele mai citite știri
pe 29 August 2025
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
acum 12 ore 50 minute
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 29 August 2025
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
pe 29 August 2025
Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel