Fără citostatice în România. Marcel Ciolacu: Asta este crimă. Un bolnav de cancer nu are nicio șansă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a aflat în direct la Antena 3, alături de analistul politic Bogdan Chirieac, unde a vorbit despre criza citostaticelor din România.

”De peste un an de zile spunem că bolnavii cronici nu au acces la tratamentele din spitale pentru că s-au transformat anumite spitale în Covid și non-Covid că nu a mai înțeles nimeni nimic. Au venit statisticile internaționale și ne-au plasat pe locul 10 mondial la mortalitate excesivă. Asta înseamnă că au murit mai mulți oameni decât era normal să moară în această perioadă, nu neapărat de Covid. De o lună de zile, Institutul Oncologic din România nu mai are citostatice. Asta este crimă. Un bolnav de cancer nu are nicio șansă. Boala evoluează foarte repede. Auziți explicații de prim-ministru. Dacă tu ești prim-ministru de paie și miniștrii nu te informează, ei nu funcționează. (...) Tu afli și spui, de parcă nu ai nicio vină, că nu ai știut acest lucru. Problema nu e dacă tu ai știut sau nu ai știut, ceea ce este foarte grav că nu ai știut, problema e că mor oamenii. E una dintre cele mai răspândite boli. Există protocoale internaționale. (...) Sunt fiecare cu jucăria lui, fără să informeze primul ministru. Cum tu ca prim-ministru să apari și să spui: ”nu am știut asta”. Du-te acasă! Cum tu ca prim-ministru să nu cunoști că nu sunt citostatice în România? Te descalifici tu, în primul rând, când spui acest lucru. Du-te acasă!”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat ce face din punct de vedere politic, liderul PSD, Marcel Ciolacu a răspuns:

”Prima moțiune simplă pe care am depus-o în Parlament a fost cea împotriva domnului Vlad Voiculescu. (...) Când am văzut că s-a îngroșat gluma am venit cu o a doua moțiune simplă care a dus la schimbarea acestui ministru al Sănătății”, a mai declarat Marcel Ciolacu.