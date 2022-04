Eugen Nicolicea susține pensiile ”SPECIALE”. Cum explică pensiile de serviciu, beneficiu suplimentar acordat de stat

Eugen Nicolicea a pus tranşant, pe masa discuţiilor, problema pensiilor "speciale" şi a dat câteva din explicaţiile pe care românii le aşteptau, poate, de prea mult timp. "Sunt mai mulţi beneficiari de pensii de serviciu. Lumea le zice "pensii speciale" pentru că aceste pensii de serviciu sunt aprobate prin legi speciale. Dar nu există noţiunea juridică de "pensie specială" nici în lege, nici în jurisprudenţa Curţii. Folosirea acestei sintagme colocviale - "pensii speciale" - a dus la multe neînţelegeri şi implicit la formarea acestei opinii. Opinie care s-a format de pe vremea lui Băsescu care a numit aceste indemnizaţii "pensii nesimţite". S-a referit atunci nu numai la parlamentari, ci şi la judecători, militari ş.a.m.d. După cum ştiţi, a izbutit să le şi elimine o perioadă. Magistraţii, care cunoşteau foarte bine argumentele juridice şi constituţionale s-au apărat şi au invocat statutul lor, şi anume că sunt apăraţi de principiul constituţional - independenţa judecătorului. Pentru că judecătorul se pronunţă cu privire la drepturile cetăţeanului, nu poate fi constrâns cu tentaţii de corupţie sub nicio formă. Legat de faptul că prin legea lor li se interzice se aibă anumite funcţii şi activităţi aducătoare de venituri, s-a considerat că există şi o prejudiciere a acestui statut. Pe de altă parte, eu consider că aceste invocări cu incompatibilităţi justifică, foarte clar, de ce sunt atât de mari. În realitate, principiul care într-adevăr apără aceste pensii de serviciu ale magistraţilor este acela că intră sub sfera de protecţie constituţională a faptului că ei sunt independenţi."

Val Vâlcu a completat: "Practic, Constituţia le garantează acest beneficiu!"

Eugen Nicolicea: "Da! Se numeşte beneficiu suplimentar acordat de stat, potrivit statutului pe care îl au magistraţii şi asimilaţii lor (judecători, procurori, consilierii Curţii de Conturi, angajaţii de la Curtea Constituţională etc). Există şi-n alte ţări."

În urmă cu un an, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate. Legea a fost votată în plenul reunit, cu 357 de voturi pentru şi niciun vot împotrivă, după ce anterior a primit un raport de admitere cu amendamente. Din cele trei proiecte depuse de PNL, USR PLUS și PSD, cel din urmă a primit raport favorabil și a fost completat cu amendamente de la celelalte două partide. Eugen Nicolicea a explicat parcursul sesizării de după, care a fost respinsă, în final, de Curtea Constituţională. "Parlamentarului i s-a tăiat acest beneficiu suplimentar acordat de către stat, deşi era în cuantum mult mai mic decât cel al magistraţilor. Sesizările lor au fost respinse. La Curtea Constituţională, dacă nu vii cu argumente de ordin constituţional care să fie valide şi acceptate, evident că sesizarea ta este respinsă. Dar asta nu înseamnă că legea respectivă nu poate fi atacată altă dată de către altcineva care vine cu argumente juridice constituţionale. În fine, pentru că sesizările nu au fost temeinic făcute, motivele au fost respinse iar Curtea a zis - Legea este constituţională în raport cu criticile formulate" a mai spus deputatul.

