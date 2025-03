Energy Forum Ediția a XIII-a: 2025 - Anul provocărilor în Energie

2025 se preconizează a fi un an cu multe provocări pentru piața energetică din România. Un an bun pentru investițiile din energie, dar și un an cu multe controverse legate de tarifele la energie și gaze.

Piața energetică europeană este deja într-o perioadă de incertitudine. În ciuda eforturilor constante ale autorităților de a menține un mix energetic echilibrat, există semne de întrebare cu privire la noile reglementări impuse de Uniunea Europeană, care vizează tranziția către surse de energie mai verzi. Aceste politici au dus la creșterea prețurilor și au pus o presiune considerabilă asupra economiei românești, iar cetățenii se confruntă cu facturi tot mai mari, într-un context economic deja fragil. Totuși, România are la dispoziție resurse considerabile care ar putea să-i confere un avantaj în regiune. Gazele naturale, centralele pe cărbune care pot fi modernizate, precum și proiectele hidroenergetice în derulare sunt doar câteva dintre aceste resurse.

În acest context, va reuși România să își construiască un sistem energetic mai puternic, capabil să sprijine dezvoltarea economică și să asigure cetățenilor acces la energie sigură și accesibilă? Cu un cadrul legal predictibil? De aici pornim dezbaterea.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DCNews și DCBusiness, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de YouTube DCNews, marți, 25 martie 2025, începând cu ora 11:00. Evenimentul se va desfășura la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Salon A.

Principalele teme de dezbatere:

Care sunt provocările anului 2025 pe piața energetică din România

Necesarul de investiții vs planurile imediate ale industriei, dar și ale autorităților

Liberalizare vs reglementare: viziunea pe termen lung. Va fi regândită întreaga schemă sau se va merge pe decizii conjucturale

Legislație: este nevoie de un cadrul de reglementare care să dea incredere investitorilor pe termen lung.

Cadrul legal european: efecte asupra IMM-urilor și nu numai

Green Deal vs. Smart Deal. Asistăm la o schimbare majoră de strategie? Planurile pentru mixul energetic și șansele de materializare.

Moderatori:

Anca MURGOCI, Redactor-șef DC News

Bogdan CHIRIEAC, Analist DC News

PANEL 1: 11:00-12:15 - Provocările anului 2025 în piața energetică: Investiții, Reglementări și Strategii

Sebastian BURDUJA, Ministrul Energiei

István-Loránt ANTAL, Președinte Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României

Virgil POPESCU, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European ONLINE

Kàroly BORBÈLY, Președinte al Directoratului Hidroelectrica

Diana-Anda BUZOIANU, Președinte Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Camera Deputaților

Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României

Mihai PEȘTE, Director General Rețele Electrice România

Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași

Claudiu CREȚU, Director General Electrocentrale București

Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie – ACUE

Claudiu BUTACU, Președinte Asociația EFdeN

PANEL 2: 12:15 - 13:30 - Tranziția energetică și provocările pieței energetice

Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Camera Deputaților

George-Mădălin BORȘ, Membru Comisia pentru industrii și servicii, Camera Deputaților

Ștefan GADOLA, Co-fondator și Președinte al Consiliului de Administrație EnergoBit

Laurențiu URLUESCU, Președinte AFEER

Victor GAVRILĂ, Project Manager energiaTa

Monica IANCU, Partner Bondoc & Asociații

Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO

Olivian SAVIN, Director Executiv Future Energy Leaders România

13:30 - 13:45: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A

13:45 - 14:15: NETWORKING LUNCH

