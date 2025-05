Elena Mateescu (ANM) a spus care va fi cea mai călduroasă zi din această săptămână

Zilele acestea avem parte de o vreme mult mai rece decât ar fi normal la această perioadă, potrivit meteorologilor. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a explicat că în această săptămână temperaturile se vor situa între 11 și 21 de grade, iar cel mai cald va fi joi, atunci când se vor înregistra până la 24 de grade.

"Într-adevăr, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vorbim predominant de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, chiar și cu depunere de strat de zăpadă. De altfel, înregistrăm cele mai coborâte temperaturi în zona montană, de pildă, -5 grade la Călimani, unde și stratul de zăpadă măsoară 15 cm, -3 grade la Vârful Omu sau Bâlea Lac, cel mai cald – 19 grade C la Moldova Veche, cu 13-14 grade, de asemenea, în Capitală.

Elena Mateescu, ANM: De abia după 21 mai contăm din nou pe valori apropiate unei zile de vară

Iar până la finalul celei de-a doua decade din această lună vorbim de o vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru perioada la care ne aflăm, având în vedere temperaturile maxime, cu mici variații de la o zi la alta, care se vor situa între 11 până la 19-20-21 de grade C, cea mai caldă zi din această săptămână va fi ziua de joi, cu maxime care vor fi în ușoară creștere, până la 24 de grade în partea de Sud a țării, inclusiv în Capitală, 23-24 grade C, iar minimele, în următoarele nopți, vor fi mai reci, mai ales în depresiuni, acolo unde se va produce și brumă, temperaturile vor fi ușor negative, între -1-2 grade C, inclusiv în Capitală, minime mai coborâte, având în vedere următoarele nopți, mai ales, spre 5-6 grade C.

De abia după 21 mai ne așteptăm la temperaturi în creștere și să contăm din nou pe valori apropiate unei zile de vară, cu un ecart la scara întregii țări între 15 până la 24-25 de grade", a spus directorul ANM, în exclusivitate la România TV.

