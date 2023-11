Elena Lasconi spune că a trăit în sărăcie lucie și mânca pâinea pe care bunicii o dădeau la porci. "Ne mințeau că ne ajută să facem sânge grupa zero ca să fim sănătoși"

Elena Lasconi este una dintre vedetele-veteran de la Pro TV unde a prezentat știri dar a realizat și mai multe reportaje sociale . Cu toate acestea, tinerețea ei nu a fost una ușoară, a divorțat când avea doar 21 de ani. Iar copilăria i-a fost marcată de lipsuri și nevoi.

A fost aleasă din 1400

Elena Lasconi s-a alăturat echipei Pro TV în 1995, după ce a a luat parte la un proces de selecție unde s-au întrecut în abilități 1400 de participanți și a reușit să iasă învingătoare. De atunci și până în prezent, și-a construit o carieră remarcabilă, excelând în realizarea de reportaje sociale valoroase. A fost corespondent de război în Afganistan, a transmis din mijlocul comunității minerilor din Valea Jiului și, nu în ultimul rând, a câștigat competiția culinară MasterChef în 2013.

Mânca pâine cu... pâine

În ciuda realizărilor notabile, jurnalista născută în Hațeg în 1972 a trebuit să depășească mai multe provocări care au început să îi afecteze viața încă din copilărie. Și-a trăit copilăria în sărăcie, așa cum a mărturisit chiar ea cu câțiva ani în urmă.

"Sper să nu se supere mama pe mine. Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. (…) Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate. Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădeai la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoși", a povestit vedeta, referindu-se la pâinea neagră care pe atunci era considerată hrană pentru porci.

"Slavă cerului că în clasa întâi ne-am mutat la bloc, cu mama și cu tata, care au muncit pe brânci să nu ne lipsească nimic, chiar dacă asta însemna uneori să facă imposibilul. Mama este cel mai abil "general" pe care l-am cunoscut în viața mea, și am cunoscut unii de-adevăratelea, și cel mai bun administrator", a povestit Elena Lasconi într-un interviu pentru life.ro.

S-a măritat la 19 ani

S-a căsătorit la o vârstă fragedă, mai exact la 19 ani. Un an mai târziu a adus-o pe lume pe fetița ei, Oana, iar la 21 de ani era deja divorțată. „Eu eram o copilă de 18 ani, care a plecat la cununie spovedită și împărtășită, foarte curată spiritual. După doi ani s-a născut Oana, după alți doi ne-am despărțit fiindcă tot timpul ăsta am simțit că relația nu era ce ne trebuia. Simțeam că el inginer și eu… nu. Știi? Nu am pus niciodată etichete oamenilor pentru câtă școală au. Dar am făcut facultate după divorț" a mai spus Elena.

