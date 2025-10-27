€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:05 27 Oct 2025 | Data publicării: 14:59 27 Oct 2025

Educația în era AI. Prof. Silvia Mușătoiu, invitata lui Sorin Ivan la DC Edu
Autor: Ioan-Radu Gava

silvia musatoiu Foto: DC Edu
 

Silvia Mușătoiu, profesoară la Colegiul Național Gheorghe Șincai, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 27 octombrie 2025, începând cu ora 20:00, Silvia Mușătoiu, profesoară la Colegiul Național Gheorghe Șincai, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Cum afectează măsurile de austeritate școala?
  • Dificultățile educației de azi
  • Provocările profesiei didactice
  • Problema calității în educație. Cum o rezolvăm?
  • „Olimpici” la analfabetism funcțional. Cauze și soluții
  • Elevii de azi. Ce și cât învață? Ce ar trebui să învețe?
  • Situația matematicii în liceu. Cum poate deveni matematica atractivă?
  • Meditațiile – un fenomen de anvergură națională
  • Ce școală ne dorim să avem? Sensul schimbării în educației. Există un sens?
  • Reformă și „reformă” – o dilemă din care putem ieși?Școala – familia – comunitatea locală. Un parteneriat real și eficient?
  • Prioritățile educației văzute de la catedră
  • Școala și tehnologia digitală. Educația în Era AI

Emisiunea va fi transmisă luni, 27 octombrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 9 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 15 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 24 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 33 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 19 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 56 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close