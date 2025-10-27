Educația în era AI. Prof. Silvia Mușătoiu, invitata lui Sorin Ivan la DC Edu

Luni, 27 octombrie 2025, începând cu ora 20:00, Silvia Mușătoiu, profesoară la Colegiul Național Gheorghe Șincai, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Cum afectează măsurile de austeritate școala?

Dificultățile educației de azi

Provocările profesiei didactice

Problema calității în educație. Cum o rezolvăm?

„Olimpici” la analfabetism funcțional. Cauze și soluții

Elevii de azi. Ce și cât învață? Ce ar trebui să învețe?

Situația matematicii în liceu. Cum poate deveni matematica atractivă?

Meditațiile – un fenomen de anvergură națională

Ce școală ne dorim să avem? Sensul schimbării în educației. Există un sens?

Reformă și „reformă” – o dilemă din care putem ieși?Școala – familia – comunitatea locală. Un parteneriat real și eficient?

Prioritățile educației văzute de la catedră

Școala și tehnologia digitală. Educația în Era AI

Emisiunea va fi transmisă luni, 27 octombrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.

