Educația în era AI. Prof. Silvia Mușătoiu, invitata lui Sorin Ivan la DC Edu

Luni, 27 octombrie 2025, începând cu ora 20:00, Silvia Mușătoiu, profesoară la Colegiul Național Gheorghe Șincai, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
- Cum afectează măsurile de austeritate școala?
- Dificultățile educației de azi
- Provocările profesiei didactice
- Problema calității în educație. Cum o rezolvăm?
- „Olimpici” la analfabetism funcțional. Cauze și soluții
- Elevii de azi. Ce și cât învață? Ce ar trebui să învețe?
- Situația matematicii în liceu. Cum poate deveni matematica atractivă?
- Meditațiile – un fenomen de anvergură națională
- Ce școală ne dorim să avem? Sensul schimbării în educației. Există un sens?
- Reformă și „reformă” – o dilemă din care putem ieși?Școala – familia – comunitatea locală. Un parteneriat real și eficient?
- Prioritățile educației văzute de la catedră
- Școala și tehnologia digitală. Educația în Era AI
Emisiunea va fi transmisă luni, 27 octombrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.
