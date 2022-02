Drama civililor din Ucraina. ”Am studiat istoria, dar nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla”

”Nu am crezut niciodată că așa ceva s-ar putea întâmpla, dar nu mi s-a întâmplat niciodată că acest lucru se va întâmpla cu adevărat în această viață. Am scris poezii despre război, eu însumi sunt director, educator, am studiat istoria, dar nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla pe pământul nostru”, a declarat profesoara Olena Kurilo, din Chuguev, pentru Euronews.

Drama prin care trec civilii din Ucraina pare desprinsă din filme

”Casa este complet distrusă, nu există ferestre, nici măcar uși nu au zburat, chiar și podeaua a fost smulsă complet. Sunt foarte norocoasă, cred că am un înger păzitor foarte puternic pentru ca eu să fi rămas în viață. Mă voi ridica și pleca, voi face totul pentru Ucraina, cât pot cu câtă energie am. Voi fi mereu doar de partea patriei mele”, a mai spus profesoara, cu lacrimi în ochi.

Românii, ”prinși” în mijlocul conflictului

Românii din Ucraina sunt disperați și se tem pentru viața lor, în contextul în care țara a fost invadată de Rusia. Sunt speriați și încearcă să părăsească țara cât mai curând posibil. Cristian Dascălu, un vlogger român, a povestit pentru Realitatea Plus experiența prin care a trecut de dimineață. Acesta a reușit să plece din Kiev, oraș bombardat de armata rusă. El se afla în capitala Ucrainei în interes de afaceri, cu alți câțiva români. Ceea ce trebuia să fie o călătorie în țara vecină s-a transformat într-un coșmar.

„Am luat-o pe străzi, am plecat către ambasada României să văd dacă găsesc soluții. Am găsit mașina asta, erau oameni care plecau din Ucraina și i-am rugat să ne ia și pe noi. Suntem la câțiva kilometri de Kiev, am ieșit din zonă, a fost foarte greu să ieșim din Kiev, multă coadă, oameni cu arme pe stradă să asigure ordinea probabil, e și legea marțială acolo, e haos în mintea mea. Spre ieșirea din Kiev, oamenii erau destul de panicați”, a povestit, Cristian Dascălu, vlogger român în Ucraina. (Citește mai mult AICI)

Vezi și: Războiul din Ucraina în imagini. Oameni îngroziți, răniți și copii nevinovați. Unii se ascund, alții fug cu tot cu animale - GALERIE FOTO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News