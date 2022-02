Vlogger român, mărturii din Ucraina: "Oameni cu arme pe stradă. E haos în mintea mea". Cosmin, un alt român, caută o mașină pentru a-și repatria familia / Foto: Captură video Realitatea Plus

Românii din Ucraina sunt dicperați și se tem pentru viața lor, în contextul în care țara a fost invadată de Rusia. Sunt speriați și încearcă să părăsească țara cât mai curând posibil. Cristian Dascălu, un vlogger român, a povestit pentru Realitatea Plus experiența prin care a trecut de dimineață. Acesta a reușit să plece din Kiev, oraș bombardat de armata rusă. El se afla în capitala Ucrainei în interes de afaceri, cu alți câțiva români. Ceea ce trebuia să fie o călătorie în țara vecină s-a transformat într-un coșmar.

„Am luat-o pe străzi, am plecat către ambasada României să văd dacă găsesc soluții. Am găsit mașina asta, erau oameni care plecau din Ucraina și i-am rugat să ne ia și pe noi. Suntem la câțiva kilometri de Kiev, am ieșit din zonă, a fost foarte greu să ieșim din Kiev, multă coadă, oameni cu arme pe stradă să asigure ordinea probabil, e și legea marțială acolo, e haos în mintea mea. Spre ieșirea din Kiev, oamenii erau destul de panicați”, a povestit Cristian Dascălu, vlogger român în Ucraina.

Cosmin, un alt român, caută o mașină o mașină pentru a-și repatria familia

În Ucraina sunt zeci de oameni care caută soluții urgente pentru a-și aduce rudele în țară. Este și cazul lui Cosmin care are nevoie urgentă de o mașină pentru a-și repatria familia. Mama soției lui se află la 20 de kilometri de Capitala Ucrainei, iar femeia este bolnavă, proaspăt operată.

”Situația e delicată și confuză. Este foarte mare aglomerație, nu se mai găsește nici combustibil. E operată la picior, e singură, vreau să găsesc pe cineva sau un microbuz care să plece la Cernăuți să putem să o luăm”, a povestit Cosmin Botoșanu, ruda unui roman din Ucraina.

Pe chipul oamenilor din Ucraina se poate citi teama, disperarea. Mulți au luat tot ce au putut și au plecat din zonele periculoase. Mai jos vedeți imagini cu bătrâni, copii, tineri și animale. Oamenii au câteva bagaje, dar nu și-au uitat animalele de companie acasă. Ucrainenii încearcă să ajungă în zone sigure. Vezi AICI galeria foto.

