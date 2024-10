Turcia, gest superb pentru România: concert omagial de Ziua Națională la clădirea simbol a țării: "E pusă gratuit la dispoziție"

„Aș vrea să vă spun în premieră, pentru că nu am mai spus presei: vreau să revenim anul acesta la Atatürk Kültür Merkezi, cu un al doilea eveniment. Surpriza este foarte frumoasă, este vorba despre un concert omagial de prietenie româno-turcă, cu ocazia Zilei Naționale a României. Sala Operei, de 2.200 de locuri va fi oferită în mod gratuit, iar trei mari artiști români, un violonist, un violoncelist și un pianist, vor urca alături de Orchestra Simfonică din Istanbul într-un moment cu totul și cu totul special: este vorba despre Ziua Națională a României. O vom face puțin devansat, în marja apropierii de Ziua Națională, și va avea loc pe data de 29 noiembrie. Iată că pe acolo pe unde am mai trecut am lăsat loc de bună ziua și suntem reinvitați să promovăm cultura română împreună cu cea turcească, și facem această legătură foarte frumoasă.



Un alt mic amănunt ce ține de diplomație: a început Concursul Național „George Enescu”. Conducerea orchestrei din Istanbul se află la București chiar de zilele trecute și participă la evenimentele din cadrul acestui concurs. Iată că diplomația își face treaba, există schimb intercultural, iar relațiile culturale dintre România și Turcia sunt active și benefice celor două țări.



Un alt eveniment major pe care l-am desfășurat anul trecut, pentru prima dată în istorie: tricolorul românesc a fost arborat într-unul din cele mai importante muzee de pe mapamond: Cisternele Romane, construite în urmă cu 1.700 de ani și care primește anual milioane de turiști. Acest spațiu este unul extraordinar, iar Institutul Cultural Român de la Istanbul a obținut, printr-o colaborare cu Primăria Metropolitană, să organizeze un concert deosebit dedicat lui Dimitrie Cantemir. Anul trecut s-au îndeplinit 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la plecarea la Domnul a marelui cărturar. Acest concert a fost susținut de cei mai buni muzicieni turci ai momentului”, a spus Dragoș Tiberiu Niță, în cadrul emisiunii „Tradiții românești în Diaspora”, moderată de jurnalistul Flaviu Predescu.







Ce este Ataturk Kultur Merkezi







Atatürk Kültür Merkezi (Centrul Cultural Atatürk), adesea cunoscut sub acronimul AKM, este un important complex cultural situat în Istanbul, Turcia. Acesta poartă numele lui Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, și a fost inaugurat pentru prima dată în 1969. AKM este un simbol al modernizării culturale a Turciei și un centru pentru diverse forme de artă, inclusiv operă, balet, teatru și concerte.



Centrul Cultural Atatürk a fost renovat și redeschis în 2021, după o lungă perioadă de reconstrucție. Noua clădire, proiectată de arhitectul Murat Tabanlıoğlu (fiul arhitectului care a proiectat originalul), este o combinație de arhitectură modernă și tradițională, și dispune de un auditoriu principal cu o capacitate de aproximativ 2.000 de locuri, săli de expoziție, cafenele și librării.



AKM joacă un rol esențial în promovarea culturii turcești și internaționale, găzduind festivaluri, spectacole de renume mondial și expoziții artistice, devenind astfel unul dintre cele mai importante centre culturale din Istanbul.



