În 2009, magazinele și frizeriile pakistanezilor dădeau speranță românilor din Anglia. Ce a găsit Andrei în UK acum 16 ani: ”Nu mi-am dat seama ce înseamnă să pleci”

Andrei și Tabita au lucrat 10 ani în Anglia și 6 ani în Canada. Au împreună 5 copii și, în cele din urmă, au luat decizia de a se întoarce în țară. Prezenți în emisiunea ”Departe de România”, de la ȘtiriDiaspora și DCNews, ei au vorbit despre plecarea din țară și ce au găsit acolo, dar și ce au pierdut.

Andrei a plecat în Anglia când avea doar 18 ani. ”Când te duci în Anglia, te duci pentru bani”, spune Andrei. Însă el, tânăr fiind, a plecat pe un val al fascinației pentru Marea Britanie: ”Nu prea mi-am dat seama ce înseamnă să pleci din România. M-a luat valul de a pleca în Anglia și apoi am văzut ce am pierdut. Când te duci la muncă - și nu neapărat în Anglia - pierzi anumite lucruri, fiind tânăr. Intri în viață direct, nu mai ai când să te bucuri de vârsta pe care o ai. Ai intrat în viață, ai intrat direct la plătit de chirie, stat cu alții prin casă, în căutarea unui loc de muncă, te bați cu alții, inclusiv români, pe anumite job-uri. Era multă luptă să ai un job în Anglia, când am plecat eu, prin 2009. Eu nu vorbeam engleza deloc și am intrat direct în pâine. M-am dus împreună cu fratele meu și aveam doar banii de chirie. Erau multe magazine și frizerii de pakistanezi și sirieni. Și noi încercam să vorbim cu ei. Nu căutau oameni pe care să-i plătească scump, ne căutau pe noi, văzând și că suntem muncitori. Unii ne dădeau țeapă, alții nu. De acolo am început să facem bani în Anglia. Trecând lunile, anii, am reușit să intră pe șantierele din Anglia, unde am întâlnit și mulți români. La ora actuală, nu cred că există șantier fără român în Anglia”.

Vezi mai mult în video:

