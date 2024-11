Români din Germania, Italia și Marea Britanie, declarații de ultimă oră pentru DCNews: Ce se întâmplă la votul din diaspora

Votul din diaspora pentru alegerile prezidențiale 2024 a început vineri, 22 noiembrie, iar românii continuă și astăzi să meargă în număr mare la vot. Până la ora 12:00, aproape 299.000 de români au votat la secțiile din diaspora. Alți 4.200 au votat prin corespondență, numărul total de voturi fiind de aproape 303.000.



Românii din Regatul Unit au votat până în acest moment într-un număr destul de ridicat. Sunt aproximativ 48.700 români care au votat până în acest moment la cele 170 de secții de vot din Regatul Unit, în contextul în care Marea Britanie este vizată de un Cod Galben și un Cod Portocaliu de vreme severă. Românii pot vota până la ora 21:00, ora locală a Marii Britanii, dar în cazul care la momentul închiderii secțiilor de vot vor mai fi oameni la coadă, vor putea vota până la ora 23:59, iar ulterior sistemul se va bloca automat. Cetățenii români care au reședința în Marea Britanie pot vota la oricare dintre cele 170 de secții din toată țara, iar cei care astăzi, de exemplu, au bilet de avion către Marea Britanie pentru a vizita Palatul Buckingham sau alte locuri, pot trece și pe la o secție de votare pentru a-și exercita dreptul constituțional de a-și alege președintele.

Român din Marea Britanie: Am votat din dorința de a contribui la un viitor mai bun pentru familia mea, care locuiește în România

Vlad este un cetățean român care de 6 ani este stabilit în Marea Britanie, acolo unde muncește în sistemul de învățământ. Acum locuiește în Horsham, West Sussex. Deși cea mai apropiată secție de votare de el era în Crawley, el a ales să voteze la una dintre cele 35 de secții de votare din Londra.

"Am votat în primul tur al alegerilor prezidențiale din dorința de a contribui la un viitor mai bun pentru familia mea, care locuiește în România. Deși trăiesc de peste șase ani în Marea Britanie, mă străduiesc să particip la fiecare scrutin electoral, considerând votul o datorie civică esențială.



Pentru aceste alegeri prezidențiale, românii din Marea Britanie au avut oportunitatea de a vota pe parcursul a trei zile (vineri, sâmbătă și duminică), ceea ce oferă o flexibilitate importantă. Locuiesc în sudul Angliei, în orașul Horsham, West Sussex, iar cea mai apropiată secție de votare era la Crawley, la doar 20 de minute distanță cu mașina. Totuși, am ales să votez la Institutul Cultural Român din Belgrave Square, Londra, una dintre cele 35 de secții din Capitală.



Am ajuns la vot dimineața, iar întreaga procedură a fost extrem de eficientă, durând doar câteva minute. Nu erau cozi, iar organizarea la secție a fost impecabilă, un lucru demn de apreciat.



Sper ca rezultatul acestor alegeri să aducă un viitor mai bun pentru românii de acasă. Ei merită un președinte onest, muncitor și dedicat, care să îi reprezinte cu demnitate și să răspundă nevoilor lor. Cred că doar prin implicare și solidaritate putem contribui la schimbarea pe care ne-o dorim cu toții", a declarat Vlad pentru DC NEWS.

Român din Germania: Am votat în speranța că viitorul nostru președinte va fi alături de țara noastră

Matei Bogdan Alexandru este un român stabilit în Germania de mai bine de 10 ani, împreună cu familia sa. Acesta a mers la vot alături de soție și spune că a votat "în speranța că viitorul nostru președinte va fi alături de țara noastră". Locuiește în orașul Pirmasens și a mers să voteze la secția de votare din Saarlouis, la aproximativ 70 de kilometri distanță. Ne-a spus că nu era coadă la secția de votare, iar tot procesul a durat câteva minute.

"Am votat în speranța că viitorul nostru președinte va fi alături de țara noastră și de poporul nostru român, și că va schimba tot ce nu au putut face ceilalți până acum", a declarat Matei Bogdan Alexandru pentru DC NEWS.

Foto: Matei Bogdan Alexandru

Româncă din Italia: Am votat pentru viitorul pe care România nu a putut să ni-l ofere până acum

Tatiana Niculiță este o româncă stabilită în Italia de mai bine de 7 ani. Trăiește acolo împreună cu soțul ei și cei doi copii ai lor. În țară le-au rămas părinții, iar acum speră că noul președinte al României le va oferi lor viitorul pe care nu l-au primit ei în România atunci când au ales calea străinătății. Au votat la secția de votare Italia Livorno Sala Simonini - Via Scali Finocchietti n. 4, aflată la o distanță de 20 de minute cu mașina de locul în care locuiesc ei.

"Am votat pentru viitorul pe care România nu a putut să ni-l ofere până acum. Sperăm din suflet să se schimbe ceva, să avem în sfârșit un președinte care să privească și spre popor, să îi pese și de noi, nu doar de avioanele private, vacanțe sau golf. Vrem să ne fie viața frumoasă acasă și să nu mai fim nevoiți să fugim prin alte țări pentru a ne permite să ducem un trai decent", ne-a spus Tatiana Niculiță.

Foto: Tatiana Niculiță

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News